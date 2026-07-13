अगले दो वनडे मुकाबलों के लिए वेस्टइंडीज की टीम में बदलाव, चोटिल ग्रीव्स के स्थान पर हेटमायर शामिल

प्रोविडेंस, 13 जुलाई (आईएएनएस)। वेस्टइंडीज को न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में बदलाव करना पड़ा है। ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स पीठ की चोट के कारण दूसरे और तीसरे मैच से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर को वापस बुलाया गया है।

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वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में ग्रीव्स को बेंच पर बैठना पड़ा था।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पुष्टि की है कि ग्रीव्स चोट के कारण प्रोविडेंस में हुए सीरीज के पहले मैच से भी बाहर रहे थे और अब वे अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखने के लिए बारबाडोस लौट गए हैं। बोर्ड ने कहा कि आखिरी दो वनडे और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला लेने से पहले इस ऑलराउंडर का और मूल्यांकन किया जाएगा।

हेटमायर को तब टीम में शामिल किया गया है जब मेजर लीग क्रिकेट में उनकी प्रतिबद्धताएं उम्मीद से पहले ही खत्म हो गईं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज न्यूजीलैंड सीरीज के शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए चयन हेतु उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उन्हें सिएटल ओर्कास के साथ अपना अभियान पूरा करने की अनुमति दी गई थी। मगर फ्रेंचाइजी के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई न कर पाने के कारण अब 28 वर्षीय खिलाड़ी के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, हेटमायर ने ओर्कास के लिए सभी 10 लीग मैच खेले, लेकिन वे 20.50 के औसत और 136.66 के स्ट्राइक रेट से 164 रन ही बना सके और टूर्नामेंट के दौरान एक अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच जून 2025 में खेला था, जबकि इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए उन्हें वेस्टइंडीज टीम में वापस बुलाया गया था, लेकिन वे प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हो पाए थे।

वेस्टइंडीज ने पांच मुकाबलों की इस सीरीज में पहले ही जीत के साथ शुरुआत कर दी है, उन्होंने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज के पहले तीन मैच प्रोविडेंस में खेले जा रहे हैं, और इसके बाद अंतिम दो मुकाबले ब्रिजटाउन में होंगे।

इस सीरीज में कुल 5 वनडे मैच खेले जाने हैं। बोर्ड ने कहा है कि शेष दो वनडे मुकाबलों के लिए टीम का ऐलान इस हफ्ते के आखिर में किया जाएगा, जब ग्रीव्स की फिटनेस की दोबारा जांच हो जाएगी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती तीन वनडे मुकाबलों के लिए वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, अमीर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड, जायडेन सील्स।

--आईएएनएस

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