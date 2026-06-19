अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल हुए हर्षित राणा

नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले से पहले हर्षित राणा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हर्षित ने अपना रिहैब पूरा कर लिया है और वह चेन्नई में टीम से जुड़ेंगे।

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने हर्षित को तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने की जानकारी दी है। बीसीसीआई ने बताया कि हर्षित ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में अपना रिहैब पूरा कर लिया है और वह अब पूरी तरह से फिट हैं। हर्षित को आयरलैंड-इंग्लैंड और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टी20 टीम में भी शामिल किया गया है।

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 402 रन लगाए। भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 110 गेंदों में 154 रनों की लाजवाब पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 79 गेंदों में 125 रन बनाए।

हालांकि, 403 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 232 रन बनाकर ऑलआउट हुई। गेंदबाजी में भारत की ओर से गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 60 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिंह ने 45 रन देकर तीन विकेट झटके। वहीं, प्रिंस यादव ने अपने डेब्यू मुकाबले में 56 रन देकर 2 विकेट निकाले।

अफगानिस्तान की तरफ से रहमत शाह ने 89 गेंदों का सामना करते हुए सर्वाधिक 79 रन बनाए, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 41 रनों का योगदान दिया। यह अफगानिस्तान की रनों के लिहाज से वनडे क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी हार रही। बारिश से प्रभावित पहले वनडे मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाना है।

--आईएएनएस

एसएम/पीएम