अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप: हरियाणा ने तीनों टीम खिताब जीते

रोहतक, 14 जुलाई (आईएएनएस)। हरियाणा ने अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में तीनों टीम खिताब जीत लिए हैं। हरियाणा की टीम ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिलाओं की रेसलिंग में पहला स्थान हासिल किया। मेजबान टीम ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल श्रेणी में 200 पॉइंट के साथ खिताब जीता, इसके बाद ग्रीको-रोमन में 195 पॉइंट हासिल किए और तीन दिन तक चली इस प्रतियोगिता के आखिर में महिलाओं की रेसलिंग स्टैंडिंग में 183 पॉइंट के साथ क्लीन स्वीप किया।

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सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (एसएससीबी) पुरुषों की दोनों कैटेगरी में रनर-अप रहा। उन्होंने फ्रीस्टाइल में 138 पॉइंट और ग्रीको-रोमन में 165 पॉइंट हासिल किए। वहीं, महिलाओं की प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 160 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पुरुषों की फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिलाओं की रेसलिंग में पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने क्रमशः पोडियम (टॉप 3) में जगह बनाई।

रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि चैंपियनशिप ने देश में उभरते टैलेंट को दिखाया है।

उन्होंने कहा, "प्रतियोगिता का शानदार स्तर हमारे अंडर-23 खिलाड़ियों की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। तीनों स्टाइल में हरियाणा का क्लीन स्वीप उनके मजबूत ट्रेनिंग सिस्टम को दर्शाता है, जबकि सर्विसेज और अलग-अलग राज्यों की टीमें लगातार नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं। फेडरेशन इन बेहतरीन खिलाड़ियों को सीनियर लेवल पर जाने के लिए शीर्ष स्तर का इंटरनेशनल एक्सपोजर देने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"

हरियाणा के टाइटल जीतने के सफर में तीनों स्टाइल में कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। पुरुषों की फ्रीस्टाइल में, पारस ने 79 किग्रा में गोल्ड जीता, जबकि यश (74 किग्रा), हिमांशु अंतिल (86 किग्रा) और रोहित (125 किग्रा) ने पोडियम पर जगह बनाई। एसएससीबी के नरेंद्र (74 किग्रा) और साहिल दलाल (86 किग्रा), साथ ही पंजाब के जसपूरन सिंह (125 किग्रा), खास भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले अन्य खिलाड़ी थे।

मेजबान टीम का दबदबा ग्रीको-रोमन में भी रहा, जहां निखिल (55 किग्रा), विनीत दहिया (72 किग्रा), तुषार (77 किग्रा) और पीयूष कुमार ने स्वर्ण पदक जीते। पीयूष ने 97 किग्रा और 130 किग्रा दोनों कैटेगरी में खिताब जीतकर एक यादगार टूर्नामेंट खेला। एसएससीबी ने खुंडोंगबम (60 किग्रा), सागर सिंह (67 किग्रा) और दीपक पुनिया (82 किग्रा) के जरिए स्वर्ण पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के विनय विट्ठल पुजारी 87 किग्रा कैटेगरी में चैंपियन बने।

हरियाणा की महिला पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कीर्ति (53 किग्रा), ज्योति (55 किग्रा), रीना (57 किग्रा) और सिमरन (59 किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापत (50 किग्रा), एसएससीबी की अंजलि (62 किग्रा), चंडीगढ़ की खुशी रानी (65 किग्रा), राजस्थान की अश्विनी विश्नोई (68 किग्रा) और महाराष्ट्र की अमृता (72 किग्रा) व वेदिका (76 किग्रा) भी अपनी-अपनी कैटेगरी में चैंपियन बनीं।

पदक के अलावा, इस चैंपियनशिप का चयन के नजरिए से भी काफी महत्व था। अंडर-23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के विजेताओं के आगामी अंडर-23 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जबकि 18-20 साल की उम्र के बेहतरीन पहलवानों को आगामी सिलेक्शन ट्रायल के नतीजों के आधार पर अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेलने का मौका मिल सकता है।

--आईएएनएस

पीएके