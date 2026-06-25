अंडर-15 और अंडर-20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप: मानसी और रौनक भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। भारत की अंडर-15 और अंडर-20 टीम 27 जून से 5 जुलाई तक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। यह चैंपियनशिप थाईलैंड के पटाया में आयोजित होगी, जिसके लिए 60-सदस्यीय भारतीय टीम में मौजूदा कॉन्टिनेंटल मेडलिस्ट और होनहार युवा टैलेंट शामिल किया गया है।
इस टूर्नामेंट में पुरुषों की फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिलाओं की कुश्ती प्रतियोगिताएं होंगी। अंडर-15 इवेंट्स 27 जून से शुरू होंगे, जिसके बाद 30 जून से अंडर-20 कैटेगरी के मुकाबले खेले जाएंगे।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (डब्ल्यूएफआई) ने तीनों कैटेगरी के लिए पहलवानों को चुना है, जिनमें से कई एथलीट कॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में मजबूत दावेदारी पेश करेंगे।
महिलाओं की कुश्ती टीम अंडर-20 टूर्नामेंट में 68 किलोग्राम फ्रीस्टाइल की स्टार मानसी लाथर की अगुवाई में उतरेगी, जिन्होंने हाल ही में अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। अपने आक्रामक अपर-बॉडी कंट्रोल और तकनीकी समझ के लिए मशहूर मानसी, अंडर-20 कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक मजबूत दावेदार के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेंगी।
अंडर-15 महिला वर्ग में विनाक्षी (46 किलोग्राम) और दीपांशी (58 किलोग्राम) जैसी उभरती हुई घरेलू चैंपियन शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन किया था। पुरुषों के फ्रीस्टाइल डिवीजन में, सभी की निगाहें अंडर-20 हैवीवेट कैटेगरी पर होंगी, जिसमें 125 किलोग्राम के पावरहाउस रौनक मुख्य आकर्षण होंगे।
फ्रीस्टाइल हैवीवेट डिवीजन में जरूरी इंटरनेशनल मैट अनुभव के साथ, रौनक ने अनुभवी खिलाड़ियों को मात देने और उनसे निपटने की अपनी काबिलियत लगातार साबित की है। फ्रीस्टाइल स्क्वाड को पवन ध्यगुडे दीपांशु (65 किलोग्राम) और आदर्श युवराज पाटिल (74 किलोग्राम) जैसे शानदार अंडर-20 एथलीट्स के साथ-साथ जतिन (38 किलोग्राम) और अरमान (68 किलोग्राम) जैसे होनहार अंडर-15 के खिलाड़ियों से और मजबूती मिली है।
ग्रीको-रोमन स्क्वाड तकनीकी रूप से माहिर और डिफेंस में मजबूत पहलवानों से बना है। अंडर-20 टीम की अगुवाई 55 किलोग्राम के बेहतरीन खिलाड़ी नीरज पटेल कर रहे हैं, जिनके पास इंटरनेशनल मैट का अहम अनुभव है। हाल ही में अंडर-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले नीरज ने अपने आखिरी मैच में 8-0 से शानदार जीत हासिल की थी; 'पार टेरे' जैसी मुश्किल स्थितियों से निपटने का उनका अनुभव बहुत काम आएगा।
नीरज के साथ तेजी से उभरते हुए टैक्टिकल स्पेशलिस्ट सूरज (60 किलोग्राम) और सुपर-हैवीवेट दिशांत (130 किलोग्राम) भी हैं, जबकि अंडर-15 डिवीजन में प्रयास धौंचक (57 किलोग्राम) और कुशल काजल (68 किलोग्राम) जैसे उभरते हुए टैक्टिकल टैलेंट शामिल हैं। ये सभी अपर-बॉडी कॉम्बैट में अपना दबदबा बनाने और देश के लिए कॉन्टिनेंटल मेडल जीतने की कोशिश करेंगे।
--आईएएनएस
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