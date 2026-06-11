अच्छा फुटबॉल खेलने के साथ सही मानसिकता बनाए रखना भी जरूरी: जेवियर एगुइरे

मेक्सिको सिटी, 11 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले से पहले मेक्सिको फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जेवियर एगुइरे ने अपनी टीम को शांत रहने और दबाव को सही तरीके से संभालने की सलाह दी है। मेक्सिको टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज गुरुवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ करेगा। घरेलू मैदान पर टीम से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

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मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एगुइरे ने कहा कि उनकी टीम को सिर्फ अच्छा फुटबॉल ही नहीं खेलना है, बल्कि सही मानसिकता भी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान, ऊंचाई का फायदा और हजारों दर्शकों का समर्थन मेक्सिको के पक्ष में है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच खिलाड़ियों को अपना संयम नहीं खोना चाहिए।

एगुइरे ने कहा, “लोग हमें इस मैच में फेवरेट मान रहे हैं। घर पर खेलने का फायदा हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दबाव में आकर गलतियां करें। फेवरेट होने के नाते आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए।” मेक्सिको की टीम अब तक फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में जीत दर्ज नहीं कर सकी है। टीम सात बार टूर्नामेंट के पहले दिन या पहले मैच का हिस्सा रही है, लेकिन टीम को जीत नसीब नहीं हो सकी है। एगुइरे ने कहा कि उन्हें इस रिकॉर्ड के बारे में हाल ही में पता चला और अब उनकी टीम के पास इसे बदलने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, “अब हमारे पास जीतने का एक और कारण है। हम इस आंकड़े को बदलना चाहते हैं और उम्मीद है कि इस बार ऐसा कर पाएंगे।”

67 वर्षीय एगुइरे तीसरी बार मेक्सिको की राष्ट्रीय टीम के कोच बने हैं। उन्होंने 1986 वर्ल्ड कप को भी याद किया, जब मेक्सिको ने टूर्नामेंट की मेजबानी की थी और वह टीम के खिलाड़ी थे। उस वर्ल्ड कप में मेक्सिको क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा था। एगुइरे ने कहा कि अपने लंबे फुटबॉल करियर में उन्होंने कई बड़े मौके देखे हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप खेलना सबसे खास अनुभव है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि यह उनके लिए इतिहास बनाने का मौका है और इस पल को यादगार बनाया जा सकता है।

मेक्सिको के ग्रुप में साउथ कोरिया और चेक रिपब्लिक जैसी मजबूत टीमें भी शामिल हैं। एगुइरे का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए उनकी टीम को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया गया है ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में वे संतुलन बनाए रख सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

--आईएएनएस

एसएम/एएस