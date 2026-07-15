आयरलैंड की पुरुष टीम के भारत को हराने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला: ओर्ला प्रेंडरगास्ट

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। क्रिकेट में कुछ पल ऐसे होते हैं जो भीड़ के शोर या स्टंप्स के बिखरने की आवाज के साथ नहीं आते। इसकी बजाय, वे ड्रेसिंग रूम में भरोसे में आए बड़े बदलावों के साथ चुपचाप आते हैं, और यह सब पहली गेंद फेंके जाने से बहुत पहले ही हो जाता है। ओर्ला प्रेंडरगास्ट और उनकी आयरलैंड टीम के लिए, भरोसे का वह खास पल 26 जून को आया, जब उन्हें मजबूत वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी महिला टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच खेलना था।

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आयरलैंड टीम ने साथ मिलकर खुशी-खुशी देखा कि कैसे उनकी पुरुष टीम ने बेलफास्ट में स्टार खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम के खिलाफ 34 रनों से शानदार जीत हासिल की। ​​क्रिकेट के उस यादगार पल को देखकर महिला टीम में नया भरोसा जागा कि अगर पुरुष टीम मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन को हरा सकती है, तो वे क्यों नहीं?

इसके बाद शनिवार को ब्रिस्टल के मैदान पर जो हुआ, वह हमेशा के लिए यादगार बन गया। आयरलैंड ने 129 रनों का लक्ष्य हासिल किया और 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज पर 6 विकेट से चौंकाने वाली जीत दर्ज की। पांच टूर्नामेंट और 22 दर्दनाक हार के बाद, आयरलैंड को आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में पहली जीत नसीब हुई। ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए बताया कि महिला टीम को मिली जीत की प्रेरणा पुरुष टीम के प्रदर्शन से मिली।

उन्होंने कहा, "हम सब अपने मैच से एक दिन पहले वह मैच देख रहे थे। दुनिया की सबसे अच्छी टी20 टीम को हराते हुए देखना बहुत शानदार था। मेरा मतलब है कि यह अविश्वसनीय था और इसने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे हममें बहुत आत्मविश्वास और भरोसा आया। मुझे यकीन है कि उन्हें भरोसा था कि वे वह मैच जीतेंगे, लेकिन मुझे शक है कि क्रिकेट की दुनिया में बहुत से लोगों को लगा होगा कि वे ऐसा कर पाएंगे।

"इसने बस यह साबित कर दिया कि कोई भी किसी को हरा सकता है और इसने निश्चित रूप से अगले दिन के लिए हममें वह भरोसा जगाया और अच्छी बात यह है कि उन्होंने रविवार को सीरीज जीतकर इसे और मजबूत किया। आयरिश क्रिकेट के लिए यह एक अविश्वसनीय वीकेंड था। इससे पता चला कि ग्लोबल स्टेज पर आयरिश क्रिकेट कितना आगे बढ़ा है और हम अपने से ऊपर रैंक वाली कई टीमों को हरा सकते हैं।"

हालांकि, महिला टी20 विश्व कप 2026 में भी आयरलैंड को अपनी पहली ऐतिहासिक जीत के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। पहले मैच में टीम को स्कॉटलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। यह स्कॉटलैंड की विश्व कप में पहली जीत थी। ओर्ला ने कहा, "यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बड़े बोझ जैसा महसूस हो रहा था। दुर्भाग्य से हमने देखा कि स्कॉटलैंड ने हमारे खिलाफ अपनी पहली वर्ल्ड कप जीत हासिल की। ​​दूसरी टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थीं और उस समय तक हमारा टूर्नामेंट वैसा नहीं चल रहा था जैसा हम चाहते थे। हालांकि, जीत हासिल करने का भरोसा हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी।"

उनका कहना है कि यह भरोसा कभी कम नहीं हुआ, यहां तक कि दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ करीबी हार के बाद भी। "हम इस भरोसे के साथ टूर्नामेंट में आए थे कि हम कम से कम एक मैच तो जीतेंगे ही, और शायद उससे ज्यादा भी। हमें पूरा भरोसा था कि हम कई मैच जीत सकते हैं। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा मुकाबला किया। वे निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी टीम है। हमने उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेला, और हमें वह मैच जीतना चाहिए था। इससे आत्मविश्वास तो मिला, लेकिन बहुत निराशा भी हुई कि हमने उन्हें हराने का एक बड़ा मौका गंवा दिया।"

उन्होंने कहा, "हालांकि, इससे निश्चित रूप से आत्मविश्वास मिला, और यह टूर्नामेंट में हमारे आगे के प्रदर्शन में भी दिखा। ब्रिस्टल में श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले मैच में हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन फिर हमने वेस्टइंडीज के खिलाफ बहुत अच्छी वापसी की।" प्वाइंट्स टेबल में प्रदर्शन के अलावा, वर्ल्ड कप ने ओर्ला को अपनी अलग पहचान बनाने का मौका भी दिया। उन्होंने 2023 के बाद लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाई। 2023 टूर्नामेंट में वह टीम की 12वीं खिलाड़ी थीं।

टी20 क्रिकेट में ओर्ला को बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों में गिना जाता है और इस पहचान से उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ावा मिला। "निश्चित रूप से यह एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि है; उस टीम में कुछ बड़े नामों के साथ शामिल होना बहुत सम्मान की बात है। जब आप उस लिस्ट को देखते हैं, तो उसमें दुनिया के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। इसलिए वहां और उनके बीच शामिल होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। टूर्नामेंट के बाद ऐसी चीज की उम्मीद नहीं होती, खासकर तब जब दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी हमने उम्मीद की थी। हमने उतनी जीत हासिल नहीं की जितनी हमने सोची थी, इस वजह से टीम के तौर पर थोड़ी निराशा होती है और लगता है कि हम और बेहतर कर सकते थे। हालांकि, फिर ऐसी व्यक्तिगत पहचान मिलना निश्चित रूप से खुशी की बात है।"

वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के साथ खेली गई ट्राई-सीरीज में आयरलैंड के अच्छे प्रदर्शन से टूर्नामेंट में जाने से पहले उनका आत्मविश्वास भी बना रहा। उन्होंने कहा, "वर्ल्ड कप में जाते समय हमेशा थोड़ी अनिश्चितता रहती है, क्योंकि आपको दुनिया की बेहतरीन टीमों का सामना करना होता है। हमने पहले ट्राई-सीरीज खेली थी, जो अच्छी रही। हमने पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल कीं। इसी कारण एक टीम के तौर पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, और व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ अच्छे प्रदर्शन किए थे, जिनका भरोसा लेकर मैं वर्ल्ड कप में आई और अपनी स्किल्स पर भरोसा कर सकी।"

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताने वाली 63 रनों की पारी में ओर्ला ने तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से कट और हुक शॉट खेले। यह इस बात से भी पता चलता है कि ओर्ला ने ग्रुप स्टेज के दौरान कट शॉट्स से 45 रन बनाए, जो टूर्नामेंट में किसी भी अन्य बल्लेबाज से लगभग 20 रन ज्यादा थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बैक-फुट पर खेलने की इस काबिलियत पर खास तौर पर काम किया था, या यह उस पल में स्वाभाविक रूप से हुआ, तो ओर्ला ने इसे स्वाभाविक समझ और कड़ी मेहनत से सीखी गई तकनीक का मिश्रण बताया।

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो यह दोनों का मिला-जुला असर है। यह पक्का तौर पर इंस्टिंक्ट और पिच पर खेलने का नतीजा है। मुझे नैचुरली कट और पुल शॉट खेलना पसंद है, खासकर स्पिन के खिलाफ। हालांकि, दूसरी तरफ, मैंने कट शॉट पर काफी मेहनत की है; पहले मुझे इसमें दिक्कत होती थी, खासकर जब कोई स्पिनर ऑफ-स्टंप के बाहर गेंद डालता था, तो मैं अक्सर उसे पॉइंट की तरफ ही खेल पाती थी। इसलिए मैंने पीछे रहकर पॉइंट के आगे या पीछे जोरदार शॉट खेलने पर काफी काम किया। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैच के दौरान वह सब भूल जाते हैं; मैच के बाद ही आप अपनी की गई मेहनत के बारे में सोच सकते हैं। मगर जब आप खेल रहे होते हैं, तो आप बस अपनी समझ और शरीर के संकेतों पर भरोसा करते हैं। अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप में यह काम कर गया।"

ओर्ला अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए घर पर और डबलिन के ब्लैंचर्डस्टाउन स्थित आयरलैंड के आउटडोर ट्रेनिंग सेंटर में लगातार मेहनत करती हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में आयरलैंड पहले ही हार चुका है। अब टीम की नजर बुधवार को होने वाले आखिरी मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज का अंत अच्छे प्रदर्शन के साथ करने पर है। ओर्ला ने भी माना कि उनकी तैयारी में कुछ कमियां रह गई थीं और उन्होंने उन पहलुओं पर खुलकर बात की, जिनमें सुधार की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "गेंदबाजी में हमसे गलतियां हुईं और सच कहूं तो हमने बल्लेबाजी काफी अच्छी की है। पिचें बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, भले ही थोड़ी धीमी थीं और हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो अच्छे स्कोर बनाए। शायद हर मैच में कुछ और रन बन सकते थे, लेकिन हम लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं थे और अगर हमने बेहतर गेंदबाजी की होती तो ये स्कोर डिफेंड किए जा सकते थे। उनके टॉप ऑर्डर को आउट करना हमारे लिए एक चुनौती रही है। हमने लगातार दो मैचों में देखा है कि हेली मैथ्यूज कितनी शानदार खिलाड़ी हैं, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। इसी वजह से उन्हें आउट करना एक अच्छी शुरुआत होगी। हमने उन्हें देखा है और हम हमेशा दूसरी टीमों के बेहतरीन खिलाड़ियों को आउट करने की योजना बनाते रहते हैं। वापसी के लिए हम नई गेंद के साथ बेहतर और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, और शायद मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को रोककर रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं। असल में हमने अच्छी शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। हालांकि, गेंदबाजी में निरंतरता की बात है जिसे हम बेहतर करना चाहेंगे।"

ओर्ला ने आगे बात करते हुए दूसरे क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच ज्यादा रेगुलर क्रिकेट मैच कराने की भी वकालत की। उन्होंने कहा, "हमारे, स्कॉटलैंड और हॉलैंड के बीच एक ट्राई-सीरीज एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। हम तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ काफी खेल चुकी हैं, और इससे एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ ही, यह भविष्य में और अधिक वर्ल्ड कप खेलने और शायद कुछ कम क्वालिफायर खेलने (अगर हम सीधे क्वालिफाई करना शुरू कर सकें) की अच्छी तैयारी भी होगी।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस