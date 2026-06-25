आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने की जय मूंदड़ा की तारीफ, कहा- हमें ऐसे गेंदबाज की तलाश थी

बेलफास्ट, 25 जून (आईएएनएस)। भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला जाना है। इस मैच से पहले आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा कि हमारी टीम से भारतीय मूल के जय मूंदड़ा डेब्यू कर रहे हैं। मूंदड़ा में जो क्षमता है, उसकी तलाश हमें लंबे समय से थी।

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लोर्कन टकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वह पिछले पांच सालों से लींस्टर क्रिकेट क्लब के लिए खेल रहे हैं। उनकी बाएं हाथ की पेस कुछ ऐसी चीज है जिस पर आयरलैंड आने वाले मैचों में भरोसा कर रहा है। नई गेंद को मूव करने की उनकी क्षमता सच में बहुत प्रभावी है। उसके पास सारी स्किल्स हैं। हम ये खूबियां एक टी20 तेज गेंदबाज में ढूंढ रहे हैं।"

जय मूंदड़ा मूल रूप से राजस्थान के टोंक के रहने वाले हैं। वह इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए आयरलैंड गए थे। आयरलैंड की तरफ से डेब्यू कर रहे इस खिलाड़ी पर न सिर्फ आयरलैंड के क्रिकेट फैंस, बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस की भी नजर होगी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मूंदड़ा ने 5 घरेलू टी20 मैचों में 10 विकेट लिए हैं।

टकर ने भारतीय टीम के साथ होने वाले मैच को अपनी टीम के लिए कड़ी चुनौती माना मगर साथ ही कहा है कि भारतीय टीम विश्व चैंपियन है और निश्चित तौर पर उन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव होगा।

आयरिश कप्तान ने कहा, "भारतीय खिलाड़ी जितने शानदार हैं, उन पर उतना ही दबाव भी है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मैदान पर जाकर हमारे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए, हमारे लड़के इसका सामना कर सकते हैं। हम सब कुछ जितना हो सके उतना आसान रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं।"

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वे मैच-अप पर उतना ही हावी होने की कोशिश करेंगे जितना कि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन करते हैं। उन पर हमारे खिलाफ आकर अच्छा खेलने का बहुत दबाव है। वे पूरी तरह से अटैक करने वाले हैं। पिच शायद उनकी आदत से थोड़ी धीमी होनी चाहिए। इससे हमारे लिए फर्क पड़ सकता है, और हम जल्दी असर डाल सकते हैं और शायद चौंका सकते हैं।"

--आईएएनएस

पीएके