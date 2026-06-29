आनंद फिडे के उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश करेंगे ड्वोरकोविच

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद मौजूदा अध्यक्ष अरकादी द्वोरकोविच के तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुने जाने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) के उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। उनकी जगह कजाकिस्तान शतरंज महासंघ के अध्यक्ष तिमूर तुरलोव को उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है।

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हालांकि, आनंद ड्वोरकोविच की टीम में अहम भूमिका निभाते रहेंगे और इस साल के आखिर में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले उनके कैंपेन का समर्थन करेंगे।

ड्वोरकोविच साल 2018 से फिडे के प्रमुख हैं, उन्होंने सोमवार को घोषणा की है कि वह सितंबर में उज्बेकिस्तान में 46वें चेस ओलंपियाड के दौरान फेडरेशन की जनरल असेंबली में अध्यक्ष के तौर पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी करेंगे। वादिम रोसेनस्टीन और जान बुटनर के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करने के बाद, वह इस दौड़ में शामिल होने वाले तीसरे उम्मीदवार बन गए हैं।

ड्वोरकोविच ने अगले कार्यकाल के लिए दूरदर्शिता बताने से पहले अपने आठ साल के कार्यकाल पर बात करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आठ साल पहले, मैंने एक मजबूत, निष्पक्ष और ग्लोबल फिडे बनाने का वादा किया था। पिछले आठ वर्षों से फिडे के अध्यक्ष के तौर पर सेवा करना एक असाधारण सम्मान रहा है। हमने मिलकर फिडे को मजबूत किया है, ग्लोबल इवेंट्स का काफी विस्तार और सुधार किया है, और बच्चों के चेस, महिलाओं की प्रतियोगिताओं, सीनियर चेस, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक निवेश किया है। यह अंतिम पड़ाव नहीं है। यह नींव है। इसीलिए आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर एक और कार्यकाल के लिए दावेदारी करूंगा। हर फेडरेशन को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जिसमें उनकी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार समर्थन मिले। हर खिलाड़ी और चेस प्रेमी को हमारे ग्लोबल चेस परिवार में जगह मिलनी चाहिए। हर चाल मायने रखती है। हर कोई महत्वपूर्ण है।"

विश्वनाथन आनंद साल 2022 से फिडे के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ड्वोरकोविच के फैसले का समर्थन किया और कैंपेन के लिए अपना समर्थन दोहराते हुए 'एक्स' पर लिखा, "मैंने पिछले चार वर्षों में अर्काडी के साथ मिलकर काम किया है, चेस और दुनिया भर के फेडरेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखी है। मुझे उनकी टीम का हिस्सा होने पर गर्व है। मुझे भरोसा है कि हम ग्लोबल चेस कम्युनिटी के लिए प्रयास करते रहेंगे।"

जहां टरलोव को उपाध्यक्ष के पद के लिए ड्वोरकोविच के रनिंग मेट के तौर पर नामित किया गया है, वहीं अगर मौजूदा अध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं, तो आनंद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करीबी तौर पर जुड़े रहेंगे।

आनंद ने कहा, "मैं इस कैंपेन का समर्थन करता रहूंगा और फिडे के काम में अपने अनुभव का योगदान देता रहूंगा, खासकर उभरती और विकासशील फेडरेशन्स को खेल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए।"

फिडे के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सितंबर में उज्बेकिस्तान में होने वाली 46वीं चेस ओलंपियाड की जनरल असेंबली के दौरान होंगे। साल 2018 और 2022 में जीत के बाद, ड्वोरकोविच लगातार तीसरी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

--आईएएनएस

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