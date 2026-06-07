आखिर कैसे प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकते हैं वैभव सूर्यवंशी?

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। इसी के साथ वैभव एशियन गेम्स टीम का भी हिस्सा हैं, लेकिन सवाल ये है कि बतौर सलामी बल्लेबाज आईपीएल और अंडर-19 क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरने वाले वैभव सीनियर टीम की प्लेइंग इलेवन में कैसे जगह बना सकते हैं? आइए, इसे समझते हैं।

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बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए 'एक्स फैक्टर' साबित हो सकते हैं। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनका बेखौफ खेल है। टी20 फॉर्मेट में खेल का रुख बदलने के लिए कुछ ही ओवर्स काफी हैं। ऐसे में वैभव यह भूमिका बखूबी निभा सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 16 मुकाबलों में 48.50 की औसत के साथ 776 रन जुटाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले। टी20 क्रिकेट की सबसे कम पारियों (23) में 1,000 रन पूरे करने वाले वैभव अंडर-19 क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। वैभव ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान 7 मुकाबलों में 62.71 की औसत के साथ 439 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच में 175 रन की ऐतिहासिक मैच जिताऊ पारी खेली।

वैभव सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा या ईशान किशन के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज मौका दिया जा सकता है। वैभव की मौजूदगी से भारतीय टीम को पावरप्ले में आक्रामक रणनीति अपनाने का मौका मिल सकता है। यूं तो, वैभव ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर की मौजूदगी में अगर उन्हें नंबर-4 या 5 पर फिनिशर जैसी जिम्मेदारी दी जाए, तो वह उसमें भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। मगर यह तभी संभव हो सकेगा, जब किसी सीनियर खिलाड़ी को आराम दिया जाए, या फिर वो चोटिल हों। प्रयोग के तौर पर वैभव यह मौका पा सकते हैं।

भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के विरुद्ध दो मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसमें वैभव को मौका मिलने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। इस दौरे पर टीम मैनेजमेंट युवाओं को मौका दे सकती है।

अगर वैभव इस दौरे पर अपने बल्ले से चमक बिखरने में कामयाब रहते हैं, तो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 में से कुछ मुकाबलों में मौका दिया जा सकता है। यानी इंग्लैंड की सरजमीं पर टी20 मैच खेलने के लिए वैभव को आयरलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करना होगा, जिसके बाद उन्हें एशियन गेम्स में अपना जलवा बिखेरने का मौका मिल सकता है।

वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग इलेवन में जगह उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता और मिले हुए सीमित मौकों को भुनाने पर निर्भर करेगी। अगर वह अपने स्वाभाविक अंदाज में प्रभाव छोड़ते हैं, तो इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के साथ-साथ एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन सकते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी