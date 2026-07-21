आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग: आयरलैंड पर जीत के बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को फायदा

दुबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। आईसीसी महिला चैंपियनशिप में आयरलैंड के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने के बाद, वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज और उनकी कई साथी खिलाड़ियों ने ताजा महिला वनडे रैंकिंग में अच्छी बढ़त हासिल की है।

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आयरलैंड सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज का गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं मैथ्यूज की आईसीसी की महिला बल्लेबाजों, गेंदबाजों और ऑलराउंडरों की रैंकिंग में टॉप-10 में उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। तीन वनडे मैचों की सीरीज में मैथ्यूज ने 265 रन बनाए और 7 विकेट लिए।

सीरीज में अपने योगदान के कारण अनुभवी बल्लेबाज स्टेफनी टेलर, ऑलराउंडर आलिया एलेन, स्पिनर एफी फ्लेचर और ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन को भी ताजा रैंकिंग अपडेट में फायदा हुआ।

आयरलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में शानदार शतक लगाने के बाद टेलर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर 22वें नंबर पर आ गईं। उसी मैच में 33 रन की पारी खेलने के बाद एलेन वनडे बल्लेबाजों की सूची में चार स्थान ऊपर चढ़कर 73वें नंबर पर पहुंच गईं।

वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में, फ्लेचर ने एक स्थान का सुधार किया और संयुक्त रूप से 21वें नंबर पर पहुंच गईं। उन्होंने सीरीज में आठ विकेट लिए, जो तीनों मैचों में किसी भी गेंदबाज द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट थे।

सीरीज में अपने प्रदर्शन के बाद डॉटिन की गेंदबाजी रैंकिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ और वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 75वें नंबर पर पहुंच गईं। इस क्लीन स्वीप से कैरेबियाई टीम आठ अंकों के साथ आईसीसी महिला चैंपियनशिप सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

सीरीज में 3-0 से हारने के बावजूद, आयरलैंड के लिए ताजा रैंकिंग अपडेट में कई सकारात्मक बातें रहीं।

सीरीज में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कप्तान गैबी लुईस वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 18वें नंबर पर पहुंच गईं। उनकी साथी खिलाड़ी ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने भी तरक्की की और वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में तीन स्थान ऊपर चढ़कर 31वें नंबर पर आ गईं।

आयरलैंड के गेंदबाजी यूनिट को और पहचान मिली क्योंकि जेन मैगुइरे वनडे गेंदबाजों की सूची में चार स्थान ऊपर चढ़कर 47वें नंबर पर पहुंच गईं, जबकि एमी मैगुइरे पांच स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 71वें नंबर पर आ गईं।

--आईएएनएस

पीएके