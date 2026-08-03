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आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने तंजानिया में ऐतिहासिक टीसीए एरिना का उद्घाटन किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 03, 2026, 01:19 PM
आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने तंजानिया में ऐतिहासिक टीसीए एरिना का उद्घाटन किया

दार एस सलाम, 3 अगस्त (आईएएनएस)। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन जय शाह ने सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ दार एस सलाम (यूडीएसएम) में तंजानिया क्रिकेट एसोसिएशन (टीसीए) के नए के नए टीसीए एरिना का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया, जो देश का पहला आईसीसी-मंजूरशुदा क्रिकेट वेन्यू है। इसे तंजानिया और पूरे अफ्रीका में क्रिकेट के विकास के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। शाह ने इसे क्षेत्र में खेल के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया।

इस बड़ी उपलब्धि के लिए क्रिकेट तंजानिया को बधाई देते हुए, शाह ने उन सामूहिक प्रयासों की सराहना की जिनकी वजह से देश में वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पाया है।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, "तंजानिया क्रिकेट एरिना के उद्घाटन पर क्रिकेट तंजानिया को बधाई। यह तंजानिया और पूरे अफ्रीका में क्रिकेट के लिए एक यादगार पल है। देश के पहले आईसीसी-मंजूरशुदा क्रिकेट एरिना, इस शानदार नई सुविधा का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। यह वेन्यू तंजानिया में खेल को आगे बढ़ाने में शामिल सभी लोगों की सोच, लगन और कड़ी मेहनत का सबूत है।"

जय शाह के साथ टीसीए के चेयरमैन बालकृष्ण श्रीकुमार और 'क्रिकेट लेजेंड्स ऑफ तंजानिया' के संस्थापक व ग्रुप लीडर तथा यूके और यूरोप के लिए चेयरमैन कंट्री कोऑर्डिनेटर कानू राठौड़ भी मौजूद थे।

नेशनल हाई-परफॉर्मेंस सेंटर के तौर पर काम करने वाला यह नया एरिना तंजानिया की पुरुष, महिला और अंडर-19 राष्ट्रीय टीमों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा देगा। साथ ही, यह पूरे देश में ग्रासरूट और एलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी बढ़ावा देगा।

तंजानिया के क्रिकेट समुदाय के पास अभी 27 समर्पित सुविधाएं हैं और इसे 119 एक्टिव कोच और 75 अंपायर का सहयोग मिल रहा है। साल 2024 से क्रिकेट में भागीदारी 70 प्रतिशत बढ़ी है और एक्टिव खिलाड़ियों की संख्या 1,58,000 से ज्यादा हो गई है। इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों की भागीदारी लगभग बराबर है, जिसका मुख्य कारण स्कूल-लेवल पर जुड़ाव है।

इसमें इस बात से भी मदद मिली है कि तंजानिया ने इस साल के आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था। हालांकि, स्टेडियम का पहला चरण सिर्फ 16 महीनों में पूरा हो गया था, लेकिन यहां इसी महीने दो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाले हैं। शेष इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें दर्शकों के स्टैंड और खिलाड़ियों के लिए खास सुविधाएं शामिल हैं, उसका निर्माण साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।

--आईएएनएस

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