आईओए अध्यक्ष पीटी उषा से फीबा ​​के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात, बास्केटबॉल के विकास पर हुई चर्चा

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा ने ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान फीबा ​​के सेक्रेटरी जनरल एंड्रियास जैग्लिस से मुलाकात की, जहां दोनों पक्षों ने बास्केटबॉल के विकास के लिए सहयोग मजबूत करने, एथलीट्स के लिए बेहतर मौके बनाने और भारत तथा खेल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी के बीच जुड़ाव को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

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इस बैठक में आईओए प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल समुदाय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें भारत में बास्केटबॉल के भविष्य के विकास और फीबा ​​के साथ सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी के साथ मिलकर काम करने के महत्व पर जोर देते हुए लिखा, "आज ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान फीबा ​​के सेक्रेटरी जनरल और अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल समुदाय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर खुशी हुई।"

पीटी उषा ने बताया कि बातचीत सिर्फ आपसी सहयोग से आगे बढ़कर खेल के विकास के लिए एक मजबूत रास्ता बनाने और भारतीय खिलाड़ियों के लिए नई संभावनाएं खोलने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, "हमारी बातचीत बास्केटबॉल के विकास के लिए सहयोग मजबूत करने, एथलीट्स के लिए मौके बढ़ाने और खेल के विकास के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी।"

भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बास्केटबॉल उन खेलों में से एक है जिस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। जमीनी स्तर पर ढांचे को बेहतर बनाने, एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारतीय खेल प्रशासक खेल की प्रगति को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ करीबी रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

आगे के रास्ते को लेकर उम्मीद जताते हुए पीटी उषा ने दोहराया कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) भारत और वैश्विक स्तर पर बास्केटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीबा के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा, "मैं भारत में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने और इसके वैश्विक विकास में योगदान देने के लिए फीबा के साथ निरंतर सहयोग की उम्मीद करती हूं।"

--आईएएनएस

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