आईजीपीएल भारत क्लासिक में कोचर, कार्तिक थाई जोड़ी के साथ आगे चल रहे हैं

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। भारतीय गोल्फर करणदीप कोचर और कार्तिक सिंह इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) के भारत क्लासिक में दूसरे राउंड के बाद भी मजबूती से आगे चल रहे हैं, और मझगन बीच एंड गोल्फ रिजॉर्ट में मुश्किल हवा वाले हालात में वे जॉइंट लीडर्स से चार शॉट पीछे हैं।

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कोचर ने पहले राउंड में 66 के बाद एक ओवर 73 का कार्ड खेला और टूर्नामेंट में पांच अंडर पर पहुंच गए और पांचवां स्थान हासिल किया। चंडीगढ़ के इस गोल्फर ने एशियन टूर में छह बार टॉप-पांच में जगह बनाई है, जिसमें इस सीजन में दो शामिल हैं, और अब वे सर्किट पर एक बड़ी जीत की तलाश में हैं।

टीनएजर कार्तिक सिंह भी अपने पहले 70 के स्कोर के बाद दूसरे राउंड में 69 के स्कोर के साथ पांचवें स्थान पर रहे।

लीडरबोर्ड में थाईलैंड के सेट्टी प्राकोंगवेच और रुंचनापोंग यूप्रयोंग नौ अंडर पार के साथ टॉप पर थे। प्राकोंगवेच ने शुरुआती 70 के बाद बिना किसी बोगी के सात-अंडर 65 का स्कोर किया, जबकि ओवरनाइट लीडर रुंचनापोंग ने अपने पहले राउंड के 65 के बाद 70 का स्कोर किया।

ऑस्ट्रिया के निकलास रेगनर (66-72) और थाईलैंड के एकफारिट वू (71-67) छह अंडर के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

कोचर और कार्तिक के साथ पांच-अंडर पर फिलीपींस के लॉयड जेफरसन गो, अमेरिकी एमजे मैगुइरे, स्वीडन के चार्ली लिंड, दक्षिण अफ्रीका के इयान स्नीमैन और न्यूजीलैंड के निक वोक भी थे।

कोचर ने अपना राउंड 10वें होल पर शुरू किया और 12 होल तक एक अंडर पर थे, इससे पहले कि आखिर में बर्डी ने उन्हें मुश्किल हालात के बावजूद लीडरबोर्ड में टॉप के पास रहने में मदद की।

कोचर ने कहा, "आखिरी होल पर मैं थोड़ा अनलकी रहा। बस चार फीट का एक छोटा सा पुट मारा। मुझे लगा कि मैंने अच्छा पुट मारा, लेकिन वह दूसरी तरफ चला गया। आखिरी में तीन-पुट के साथ खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मैंने बहुत अच्छा खेला। शायद मैंने आते समय दो छोटे पुट मिस कर दिए। वो दो छोटे पुट वापस मिलना अच्छा लगता, लेकिन उसके अलावा, मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं। पुटिंग असल में बहुत अच्छी रही है क्योंकि मैंने वीकेंड में इस पर बहुत काम किया है।"

दूसरे भारतीयों में, एमेच्योर जय बहल (71-72) और यशस चंद्रा (75-68) एक अंडर पर बराबर थे। शौर्य भट्टाचार्य (70-74) और राघव चुघ (70-74) इवन पार पर 40वें नंबर पर बराबर थे।

अनुभवी खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर (75-70), पुखराज सिंह गिल (74-71), और राशिद खान (74-71) 49वें नंबर पर बराबर थे, जबकि उदयन माने (70-76), सचिन बैसोया (72-74), और अमन राज (72-74) 61वें नंबर पर बराबर थे।

प्राकोंगवेच, जो लगातार पांच कट मिस करने के बाद मोरक्को पहुंचे थे, ने 65 के शानदार राउंड में सात बर्डी के साथ अपना फॉर्म वापस पा लिया। इस बीच, रुंचनापोंग अपने 70 के राउंड के दौरान डबल बोगी-बोगी स्ट्रेच झेलने के बावजूद बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे।

मोरक्को के अयूब 67 के स्कोर के साथ एलगुराती 4-अंडर के साथ 12वें स्थान पर बराबरी पर आने के बाद सबसे आगे घरेलू खिलाड़ी बने।

कट से चूकने वाले जाने-माने खिलाड़ियों में एसएसपी चौरसिया, मिलिंद सोनी और एम. धर्मा शामिल थे, सभी एक शॉट से, जबकि वरुण पारिख और आर्यन रूपा आनंद दो स्ट्रोक से चूक गए। भारत क्लासिक, मोरक्को में तीन सप्ताह के एशियन टूर का हिस्सा है।

--आईएएनएस

पीएके