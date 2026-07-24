आईएसएसएफ विश्व कप: संयम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता

हांगझोऊ, 24 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय शूटर संयम ने शुक्रवार को आईएसएसएफ विश्व कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक से विश्व कप में भारत के पदकों का खाता खुला। संयम ने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर पदक जीता। संयम के करियर का यह दूसरा आईएसएसएफ विश्व कप पदक है।

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पूर्व जूनियर वर्ल्ड और एशियन चैंपियन संयम ने क्वालीफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, और पोडियम फिनिश पक्का करने के लिए फाइनल फायरिंग लाइन पर कदम रखने से पहले अपनी सीरीज में लगातार प्रिसिजन बनाए रखा।

इवेंट में शामिल 36 सदस्यों वाला भारतीय दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन के व्यक्तिगत और मिश्रित-टीम इवेंट्स दोनों में मुकाबला करेगा। निशानेबाजों में मनु और स्वप्निल के साथ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ईशा सिंह, सुरुचि, एलावेनिल वलारिवन, सिफ्ट कौर समरा, सोनम उत्तम मस्कर, अनीश भानवाला, रायजा ढिल्लों, गनेमत सेखों और ओलंपियन अनंत जीत सिंह नरुका जैसे जाने-माने नाम हैं।

राइफल इवेंट्स में, पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लों, शाहू तुषार माने और रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि एलावेनिल वलारिवन, सोनम उत्तम मस्कर और साक्षी सुनील पाडेकर को महिलाओं के मुकाबले के लिए चुना गया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्रांक्श बालासाहेब पाटिल शामिल हैं, जबकि महिलाओं के इवेंट में आशी चौकसे, विदरसा के. विनोद और सिफ्ट कौर समरा हिस्सा लेंगी।

महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के पिस्टल कैंपेन की अगुआई सुरुचि, संयम और ईशा सिंह करेंगी, जबकि पुरुषों के इवेंट में केदारलिंग बी. उचागंवे, कमलजीत और आकाश भारद्वाज शामिल होंगे। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत शामिल हैं, जबकि पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम में अनीश भानवाला, ओमकार सिंह और भावेश शेखावत को शामिल किया गया है। शॉटगन इवेंट्स में, उदयवीर सिंह जाजी, भौनीश मेंदीरत्ता और विवान कपूर पुरुषों की ट्रैप में मुकाबला करेंगे, जबकि प्रगति दुबे, कीर्ति गुप्ता और राजेश्वरी कुमारी महिलाओं की ट्रैप टीम में होंगी।

पुरुषों की स्कीट टीम में गुरजोत सिंह खंगुरा, परमपाल सिंह गुरोन और अभय सिंह सेखों शामिल हैं, जबकि गनेमत सेखों, दर्शना राठौर और यशस्वी राठौर महिलाओं की स्कीट प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम और ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट्स में भी टीमें उतारेगा।

--आईएएनएस

पीएके