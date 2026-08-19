65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ, तीन श्रेणियों में 108 टीमें ले रहीं हिस्सा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। 65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ 18 अगस्त को नई दिल्ली के डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेडियम में हुआ। पहले दिन जूनियर बालिका (अंडर-17) वर्ग में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसके मुख्य मुकाबले में मेघालय ने चंडीगढ़ को मात दी।

अंडर-17 जूनियर गर्ल्स, अंडर-17 जूनियर बॉयज और अंडर-15 सब-जूनियर बॉयज समेत तीन श्रेणियों में कुल 108 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक श्रेणी को आठ समूहों में विभाजित किया गया है। हर समूह की विजेता टीम नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी, जिसके बाद टूर्नामेंट का समापन फाइनल मुकाबलों के साथ होगा।

65वां सुब्रतो कप जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को इस खेल में प्रतिस्पर्धा करने, अपनी प्रतिभा विकसित करने तथा ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने की आकांक्षा रखने के लिए मंच प्रदान करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

उद्घाटन समारोह के बाद टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें एयर मार्शल एस. शिवकुमार, एयर ऑफिसर-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन और सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भारत की पुरुष राष्ट्रीय भारोत्तोलन टीम के स्टार खिलाड़ी लवप्रीत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

रंगारंग प्रस्तुतियों ने आयोजन में रंग और उत्साह भर दिया। इन प्रस्तुतियों में एयर वॉरियर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति तथा एयर फोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रमुख रही।

इस मौके पर एयर मार्शल एस. शिवकुमार ने कहा, "65वां सुब्रतो कप भारत में फुटबॉल की स्थायी भावना का प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट न केवल इन युवा खिलाड़ियों के कौशल को प्रदर्शित करेगा, बल्कि कई और युवाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली सभी टीमों को बधाई देता हूं और उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वे सच्ची खेल भावना के साथ खेलें।"

--आईएएनएस

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