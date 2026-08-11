135वां डूरंड कप: नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने एफसी1 को 2-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

गुवाहाटी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मंगलवार को 135वें डूरंड कप के अपने आखिरी 'ग्रुप एफ' मैच में एफसी1 को 3-1 से शिकस्त देकर ग्रुप स्टेज में शानदार रिकॉर्ड के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पार्थिब गोगोई ने दोनों हाफ में गोल दागे, जबकि अलाएद्दीन अजराई ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के लिए तीसरा गोल किया। एफसी1 की तरफ से इकलौता गोल मोहम्मद इलियास ने किया।

'हाइलैंडर्स' ने अपने ग्रुप-स्टेज अभियान का समापन तीन मैचों में तीन जीत के साथ किया और 'ग्रुप एफ' के विजेता बने। वहीं, एफसी1 ने अपने पहले डूरंड कप अभियान का समापन तीन मैचों में तीन अंकों के साथ किया।

मुकाबले के शुरुआती 7 मिनटों में ही एफसी1 को पेनाल्टी मिली। मूसा अहमद कुरैशी ने स्पॉट-किक ली, लेकिन नॉर्थईस्ट के लिए डेब्यू कर रहे मोहनराज ने उन्हें रोक दिया; उन्होंने अपनी बाईं तरफ झुककर शानदार बचाव किया और स्कोर को बराबरी पर बनाए रखा।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एफसी1 को लगभग तुरंत ही इसका खामियाजा उठाने पर मजबूर कर दिया और ठीक दो मिनट बाद एक बेहतरीन मूव के जरिए बढ़त बनाई। एंटोनियो मोयानो ने जिथिन एमएस को गेंद बढ़ाई, जिन्होंने दो डिफेंडरों के बीच से चालाकी से दौड़ लगाई और पेनाल्टी एरिया में एक लो क्रॉस दिया। पार्थिब सुंदर गोगोई बिना किसी रुकावट के बैक पोस्ट पर पहुंचे और गेंद को नेट में डालकर 'हाइलैंडर्स' को बढ़त दिला दी।

शुरुआती 25 मिनटों में एफसी1 के पास ज्यादा समय तक गेंद का कब्जा रहा। इस दौरान जम्मू-कश्मीर की टीम को चार कॉर्नर किक भी मिलीं, लेकिन नॉर्थईस्ट के गोलकीपर मोहनराज को चुनौती देने के लिए उनके आखिरी चरण के खेल में जरूरी गुणवत्ता की कमी दिखी।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अनुशासित मिड-ब्लॉक बनाए रखा और बॉल पजेशन के दौरान कॉम्पैक्ट रहे, जिससे एफसी1 को पिच के बीच से अटैक करने में मुश्किल हुई। जम्मू-कश्मीर की टीम ने इसके बजाय राइट फ्लैंक से खाली जगहों का फायदा उठाने की कोशिश की और वाइड एरिया से मौके बनाए, लेकिन बॉक्स के अंदर खिलाड़ियों की कमी के कारण वे विंगर्स द्वारा दिए गए क्रॉस का पूरा फायदा नहीं उठा पाए और हाईलैंडर्स हाफ-टाइम ब्रेक तक एक गोल की बढ़त बनाए रहे।

खेल दोबारा शुरू होने के नौ मिनट बाद घरेलू टीम ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जब पार्थिब गोगोई ने दिन का अपना दूसरा गोल किया। एंटोनियो मोयानो ने खतरनाक फ्री-किक एरिया में डाली, और एनेको सतरुस्तेगुई ने हेडर से बॉल को भीड़ वाले इलाके में भेजा, जहां पार्थिब ने तेजी से रिएक्ट करते हुए बॉल को कंट्रोल किया और खिलाड़ियों की भीड़ के बीच से गोलकीपर को छकाते हुए शानदार फिनिश किया।

हाईलैंडर्स ने अपने हमलों की तेजी बढ़ाई, और कुछ ही देर बाद, सब्स्टीट्यूट लालरिनजुआला लालबियाकनिया एक और गोल करने के करीब पहुंचे। जिथिन एमएस ने पेनाल्टी एरिया में एक बढ़िया क्रॉस डाला, लेकिन लालरिनजुआला सही कनेक्शन नहीं बना पाए और बॉल गोल किक के लिए बाहर चली गई।

लालरिनजुआला हाईलैंडर्स के अटैकिंग मूव्स के केंद्र में बने रहे; साथी सब्स्टीट्यूट अलाएद्दीन अजराई से पास मिलने के बाद एक तेज काउंटर-अटैक के आखिर में उन्होंने एफसी1 के गोलकीपर आफताब अशरफ को सेव करने पर मजबूर किया। इसके कुछ ही देर बाद अजराई ने एक शानदार मौका गंवा दिया; अशरफ के क्रॉस को ठीक से न पकड़ पाने के बावजूद वे खाली नेट में गोल नहीं कर पाए। एफसी1 के गोलकीपर ने अगले हमले में अपनी गलती सुधारी और अजराई के बाएं पैर से लगाए गए शॉट को रोककर एक और सेव किया।

एफसी1 हाईलैंडर्स के लगातार दबाव का सामना नहीं कर पाए और उन्होंने तीसरा गोल कर दिया। पार्थिब सुंदर गोगोई ने अलाएद्दीन अजराई की तरफ एक सटीक 'थ्रू बॉल' बढ़ाई, जिन्होंने आगे बढ़ते गोलकीपर के ऊपर से बॉल को चिप करके नेट में पहुंचा दिया। यह टूर्नामेंट में अजराई का छठा गोल था।

एफसी1 ने 71वें मिनट में अचानक एक गोल करके नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी को चौंका दिया। उन्होंने 'हाइलैंडर्स' के डिफेंस की थोड़ी सी चूक का फायदा उठाया। मूसा अहमद कुरैशी ने मोहम्मद इलियास की तरफ एक 'थ्रू बॉल' बढ़ाई, जिन्होंने ऑनसाइड रहने के लिए अपनी दौड़ का समय बिल्कुल सही रखा। ऑफसाइड का झंडा उठने की उम्मीद में नॉर्थईस्ट का डिफेंस ढीला पड़ गया, जिससे इलियास को गेंद पर कंट्रोल करने और फिर शांति से गोलकीपर के पैरों के बीच से गेंद को गोल में डालकर अपनी टीम के लिए एक गोल करने का मौका मिल गया।

नॉर्थईस्ट को विरोधी टीम के हाफ में मौके मिलते रहे। नए खिलाड़ियों के आने से उन्होंने मौके बनाना जारी रखा और मिडफील्ड पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, जिससे एफसी1 को वापसी करने का कोई मौका नहीं मिला। लालरिनजुआला और अजराई के पास स्कोर बढ़ाने के मौके थे, लेकिन वे उन्हें गोल में नहीं बदल पाए। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड ने बाकी मैच आसानी से खेलकर जीत पक्की की, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई और डूरंड कप में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा।

--आईएएनएस

आरएसजी