135वां डूरंड कप: लॉमसांगजुआला की हैट्रिक, जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयर फोर्स एफटी को 6-0 से हराया

रांची, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप के 'ग्रुप-सी' के आखिरी मैच में, जमशेदपुर एफसी ने इंडियन एयर फोर्स एफटी को 6-0 से करारी शिकस्त दी। गुरुवार को बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस शानदार जीत में 17 वर्षीय लॉमसांगजुआला की 25 मिनट में लगाई गई हैट्रिक और अमन सीके के बेहतरीन खेल का अहम योगदान रहा।

इस दमदार जीत ने जमशेदपुर एफसी की क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को जिंदा रखा है। वे ईस्ट बंगाल एफसी के बाद दूसरी सबसे अच्छी टीम के तौर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं; अब उनके क्वार्टर-फाइनल में पहुंचने का फैसला 'ग्रुप डी' के आखिरी मैच (शिलांग लाजोंग बनाम लैंग्सनिंग एफसी) के नतीजे पर निर्भर करेगा।

रेड माइनर्स के लिए रेनियर फर्नांडीस ने चौथे मिनट में पहला गोल किया, जिसके बाद ब्रेक के बाद लॉमसांगजुआला ने दो गोल दागे। अमन ने जमशेदपुर के लिए चौथा गोल किया और लॉमसांगजुआला ने 80वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद रेयान ने छठा गोल करके टीम के दबदबे को और मजबूत किया।

मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने लगभग तुरंत ही अपना दबदबा बनाते हुए चौथे मिनट में बढ़त हासिल कर ली। अमन सीके ने शानदार दौड़ लगाते हुए एयर फोर्स के डिफेंस को भेद दिया और रेनियर फर्नांडिस को गेंद बढ़ाई, जिन्होंने इस बेहतरीन मूव को आसानी से गोल में बदल दिया।

गलत समय पर चैलेंज करने की वजह से 25वें मिनट में इंडियन एयर फोर्स के उमर फारूक को 'येलो कार्ड' मिला। हाइड्रेशन ब्रेक के बाद भी जमशेदपुर का खेल पर दबदबा बना रहा; शिबिनराज कुन्नियिल ने एक शानदार बचाव करते हुए फ़्री-किक को गोल में जाने से रोका, जो गोल के ऊपरी कोने में जा रही थी। हाफ-टाइम तक जमशेदपुर 1-0 से आगे रही।

दूसरा हाफ धीमी गति से शुरू हुआ और शुरुआती 10 मिनटों में कोई भी टीम स्पष्ट मौका नहीं बना पाई। हालांकि, 18 साल के लॉमसांगजुआला के मैदान पर आने से मैच का रुख बदल गया। 55वें मिनट में अमन सीके ने एक बार फिर कमाल दिखाया; वे दाहिने फ्लैंक से तेजी से आगे बढ़े और लॉमसांगजुआला के लिए सटीक क्रॉस दिया, जिन्होंने पास से शांत भाव से गोल करके जमशेदपुर की बढ़त को दोगुना कर दिया।

एयरमेन के लिए इस जोड़ी को रोकना नामुमकिन साबित हुआ। 64वें मिनट में अमन सीके ने इस मैच में अपना तीसरा असिस्ट किया और लॉमसांगजुआला को एक और शानदार गोल करने का मौका दिया, जिससे जमशेदपुर 3-0 से आगे हो गई।

इंडियन एयर फोर्स की मुश्किलें जारी रहीं। 65वें मिनट में सब्स्टीट्यूट अमरनाथ को बुक किया गया, जबकि रेड माइनर्स ने मैच पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया।

अमन सीके ने आखिरकार 71वें मिनट में अपना नाम स्कोरशीट पर दर्ज कराया। रेनियर फर्नांडीस ने खुद शॉट लेने के बजाय अपने साथी खिलाड़ी को बॉल पास करने का फैसला किया, जिससे अमन को बॉक्स के अंदर मुड़ने और बाएं पैर से आराम से नेट में गोल करने का मौका मिला।

80वें मिनट में लॉमसांगजुआला ने अपनी हैट्रिक पूरी की, जिसमें अमन सीके ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई। विंगर ने एक बेहतरीन क्रॉस के साथ मैच का अपना चौथा असिस्ट दिया, जिस पर लॉमसांगजुआला ने बहुत करीब से जबरदस्त हेडर लगाया।

जमशेदपुर ने आखिरी हाइड्रेशन ब्रेक के बाद भी अपनी रफ्तार कम नहीं की। 17 वर्षीय सब्स्टिट्यूट रेयान ने 84वें मिनट में छठा गोल किया; उन्होंने लॉमसांगजुआला के पास को पकड़ा और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर बॉल को निचले कोने में पहुंचा दिया। शिबिनराज कुन्नियिल ने दूसरे हाफ में कई शानदार बचाव किए और स्कोर को और बड़ा होने से रोका, लेकिन आखिरकार जमशेदपुर का आक्रामक खेल उन पर भारी पड़ा।

--आईएएनएस

आरएसजी