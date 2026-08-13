135वां डूरंड कप: कार्बी पर 6-0 से दमदार जीत, मगर नॉकआउट में नहीं पहुंची बोडोलैंड एफसी; नार्जरी बने हीरो

गुवाहाटी, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 135वें डूरंड कप में गुरुवार को बोडोलैंड एफसी ने 'ग्रुप-एफ' के अपने आखिरी मैच में, कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी को 6-0 से रौंदा। स्थानीय खिलाड़ी और भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर हलीचरण नार्जरी ने बोडोलैंड एफसी के लिए चार गोल दागने के साथ दो गोल में असिस्ट भी किया। भले ही बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन टॉप-2 रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी।

इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हलीचरण नार्जरी ने दोनों हाफ में दो-दो गोल दागे, जबकि ब्रेक के बाद कौशिक दैमारी और ग्वग्वमसार गयारी ने भी गोल करके बोडोलैंड एफसी की शानदार जीत सुनिश्चित की। इतनी बड़ी जीत और तीन मैचों में छह अंक हासिल करने के बावजूद, बोडोलैंड एफसी क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना पाया। ईस्ट बंगाल एफसी और जमशेदपुर एफसी ने भी छह-छह अंक हासिल किए, लेकिन उनका गोल अंतर बेहतर था, इसलिए वे बोडोलैंड एफसी से आगे रहे। वहीं, कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी का अभियान लगातार दूसरे सीजन में बिना किसी अंक के खत्म हुआ।

बोडोलैंड एफसी को 11वें पेनाल्टी तब मिली, जब सिद्धार्थ खिची को बॉक्स के अंदर कार्बी आंगलोंग के गोलकीपर मुहम्मद मुर्शिद ने गिरा दिया। हलीचरण नर्जरी ने रॉबिन्सन रेंडन को एक शानदार पास देकर खेल शुरू किया, और रॉबिन्सन ने सिद्धार्थ को एक सटीक बॉल दी। फॉरवर्ड खिलाड़ी बॉक्स की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन सामने आए गोलकीपर ने उसे गिरा दिया। हलीचरण ने स्पॉट-किक ली और शांति से गोल करके बोडोलैंड को बढ़त दिला दी।

बोडोलैंड एफसी ने 28वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली, जिसमें हलीचरण नर्जरी और रॉबिन्सन रेंडन ने फिर से मिलकर काम किया। रॉबिन्सन ने सही समय पर हलीचरण को पास दिया, जिससे भारत के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कार्बी आंगलोंग की हाई डिफेंसिव लाइन को तोड़कर बॉक्स में तेजी से आगे बढ़े। हलीचरण ने सिंगसन के चैलेंज से बचने के लिए अंदर की ओर कट किया और फिर निचले कोने में शॉट मारकर मैच का अपना दूसरा गोल किया।

बोडोलैंड एफसी ने दूसरे हाफ में भी अपना अच्छा खेल जारी रखा और खेल फिर से शुरू होने के छह मिनट बाद (51वें मिनट) अपनी और मजबूत कर ली। पहले हाफ में सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए कौशिक दैमारी को दो डिफेंडरों के बीच गेंद मिली और उन्होंने तेजी से मुड़कर दोनों को छका दिया। गोलकीपर के आगे बढ़ने पर, इस युवा खिलाड़ी ने बॉक्स के किनारे से बाएं पैर से शॉट मारा और गेंद सीधे नेट में चली गई।

बोडोलैंड एफसी ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। हलीचरण नर्जरी ने बाएं विंग से खेल को संभाला, जबकि कौशिक दैमारी ने दूसरी तरफ से विड्थ दी। हलीचरण ने किआतालुआ एमोस के लिए बॉक्स में एक खतरनाक बॉल डाली, लेकिन अंगोला के इस मिडफील्डर के शॉट को आगे बढ़कर आए गोलकीपर ने शानदार ढंग से रोक लिया।

आखिरकार, खेल खत्म होने से छह मिनट पहले 84वें मिनट में हलीचरण ने शानदार फिनिश के साथ अपनी हैट्रिक पूरी की। कौशिक दैमारी ने एक सटीक क्रॉस के जरिए बैक पोस्ट पर खड़े बोडोलैंड के कप्तान को बॉल पहुंचाई। हलीचरण ने बॉल को कंट्रोल करने के लिए एक टच लिया और फिर आगे बढ़ रहे गोलकीपर के ऊपर से आराम से शॉट मारकर अपनी हैट्रिक पूरी की।

पांच मिनट बाद (89') हलीचरण ने गोल करने में मदद की और बोडोलैंड एफसी ने अपना पांचवां गोल किया। कप्तान ने दाएं विंग से सब्स्टीट्यूट ग्वाग्वामसार गयारी की तरफ एक लो क्रॉस डाला; गयारी ने करीब से कोई गलती नहीं की और बाएं पैर से आराम से शॉट मारकर टीम का पांचवां गोल किया।

अभी एक और गोल की गुंजाइश थी, और एक बार फिर (90+3') हलीचरण नर्जरी ने गोल करके अपने चार गोल पूरे किए। इस फॉरवर्ड ने एक बार फिर कार्बी आंगलोंग की डिफेंस लाइन को तोड़ा और गोलकीपर को छकाते हुए आराम से गोल किया। इस तरह बोडोलैंड के कप्तान ने शानदार प्रदर्शन किया; टीम के सभी छह गोल में उनकी भूमिका रही। हालांकि, बोडोलैंड ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन वे सबसे अच्छी दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के तौर पर नॉकआउट के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके।

--आईएएनएस

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