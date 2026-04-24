Election Technology : वेल्लोर में मतदान केंद्रों पर रोबोट ने किया मतदाताओं का स्वागत, वोटर्स में दिखा उत्साह

वेल्लोर: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान वेल्लोर जिले के कुछ मतदान केंद्रों पर इस बार मतदाताओं को एक अनोखा अनुभव मिला, जहां रोबोट ने उनका स्वागत किया और मतदान प्रक्रिया में सहयोग भी दिया।

गुडियात्तम और वेल्लोर विधानसभा क्षेत्रों के चुनिंदा मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग की पहल के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए गए। इन रोबोट्स का उद्देश्य मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना था।

गुडियात्तम के सरकारी नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर एक साड़ी पहने रोबोट ने मतदान करने पहुंचे लोगों का तमिल में स्वागत किया। यह रोबोट फूलों और चॉकलेट की ट्रे लेकर खड़ा था, जिससे मतदान केंद्र का माहौल उत्सव जैसा हो गया। कई मतदाता, खासकर पहली बार वोट देने वाले, इस दृश्य से काफी उत्साहित नजर आए।

एक मतदाता ने बताया, “हम रोबोट को देखकर हैरान रह गए। यह तमिल में बात कर रहा था और गर्मी से बचने के सुझाव भी दे रहा था।”

अधिकारियों के अनुसार, वेल्लोर जिले के कुल 1,427 मतदान केंद्रों में से केवल दो केंद्रों पर यह प्रयोग किया गया।

वेल्लोर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी मुस्लिम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तैनात रोबोट सेंसर आधारित था, जो मतदाताओं से हाथ मिलाने और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी देने में सक्षम था। यह मतदाताओं को मोबाइल फोन जमा करने, मतदान कक्ष तक पहुंचने और अन्य नियमों के बारे में भी जानकारी दे रहा था।

इसके अलावा, रोबोट ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग कतारों और व्हीलचेयर जैसी सुविधाओं की जानकारी देकर जागरूकता फैलाने का काम भी किया।

इस अनोखी पहल ने मतदान केंद्रों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बड़ी संख्या में लोग रोबोट के साथ बातचीत करते नजर आए।

चुनाव अधिकारियों ने इसे एक प्रयोगात्मक कदम बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और तकनीक-संचालित बनाना है।

--आईएएनएस

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