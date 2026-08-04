वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में सिम्फनी का मुनाफा 5 प्रतिशत गिरकर 40 करोड़ रुपए रहा

मुंबई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। एयर कूलर बनाने वाली प्रमुख कंपनी सिम्फनी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए अपने शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में सालाना आधार पर 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

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कंपनी का शुद्ध लाभ (पीएटी) जून 2026 तिमाही में घटकर 40 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 42 करोड़ रुपए था। इस तरह कंपनी के मुनाफे में सालाना आधार पर करीब 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी की आय में वृद्धि देखने को मिली। जून तिमाही के दौरान ऑपरेशंस से राजस्व 8 प्रतिशत बढ़कर 378 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 350 करोड़ रुपए था। यह संकेत देता है कि कंपनी की बिक्री और कारोबार में मजबूती बनी हुई है।

अहमदाबाद मुख्यालय वाली कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

नियामकीय फाइलिंग के अनुसार, कंपनी का ईबीआईटीडीए (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की आय) 28 प्रतिशत बढ़कर 46 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 36 करोड़ रुपए था।

बेहतर परिचालन दक्षता का असर कंपनी के मार्जिन पर भी दिखाई दिया। जून तिमाही में ईबीआईटीडीए मार्जिन बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गया, जो एक वर्ष पहले 10.3 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट है कि कंपनी लागत नियंत्रण और परिचालन क्षमता बढ़ाने में सफल रही है।

साल 1988 में अचल बेकरी द्वारा स्थापित सिम्फनी आज इवेपोरेटिव कूलिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में शामिल है और दुनिया के 60 से अधिक देशों में कारोबार कर रही है। कंपनी घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए कूलिंग समाधान उपलब्ध कराती है।

सिम्फनी का बिजनेस मॉडल अपेक्षाकृत हल्की परिसंपत्तियों (लाइट-एसेट मॉडल) पर आधारित है। कंपनी मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद डिजाइन और ब्रांड निर्माण पर ध्यान देती है, जबकि विनिर्माण का बड़ा हिस्सा आउटसोर्स किया जाता है। कंपनी अपने उत्पादों को पारंपरिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तुलना में ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में पेश करती है।

तिमाही नतीजों के बाद शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला। दोपहर के कारोबार के दौरान सिम्फनी का शेयर 1.55 प्रतिशत यानी 10.55 रुपए की गिरावट के साथ 672.20 रुपए पर कारोबार कर रहा था।

शेयर के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 2.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, पिछले 6 महीने में शेयर करीब 29 प्रतिशत, पिछले 1 साल में 36.2 प्रतिशत तक कमजोर हुआ है।

--आईएएनएस

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