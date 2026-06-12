दिल्ली जाने वाली इंडिगो विमान में बम की धमकी से मचा हड़कंप, जांच के बाद निकली अफवाह; फ्लाइट में हुई देरी

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को शुक्रवार को रोक दिया गया, जब विमान के एक शौचालय में टिश्यू पेपर पर बम की धमकी लिखी हुई मिली। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत व्यापक जांच शुरू कर दी।
करीब 180 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही यह फ्लाइट सुबह 10:45 बजे लखनऊ से रवाना होने वाली थी। उड़ान भरने की तैयारी चल रही थी, तभी चालक दल के सदस्यों को विमान में संभावित सुरक्षा खतरे की जानकारी मिली।
इसके बाद विमान को तुरंत एप्रन पर रोक दिया गया और उसे उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तय प्रक्रिया के तहत आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर दी।
यह मामला तब सामने आया जब विमान के एक शौचालय में रखे टिश्यू पेपर पर "बम" लिखा हुआ मिला।
इसकी जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों और अन्य एजेंसियों ने विमान और उसके आसपास के क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी।
बाद में अधिकारियों ने पाया कि यह केवल एक झूठी धमकी थी। सुरक्षा जांच के दौरान विमान में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि 12 जून को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली उड़ान 6ई 2111 में उड़ान भरने से कुछ समय पहले सुरक्षा संबंधी एक सूचना मिली थी।
प्रवक्ता ने कहा, "उड़ान भरने से ठीक पहले इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2111 में एक सुरक्षा संबंधी खतरे की जानकारी मिली। तय सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार हमने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और आवश्यक सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "सभी जरूरी अनुमति मिलने के बाद विमान दिल्ली के लिए रवाना होगा। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और हम उन्हें रिफ्रेशमेंट तथा समय-समय पर जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।"
एयरलाइन ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया और कहा कि उनके लिए रिफ्रेशमेंट तथा नियमित अपडेट की व्यवस्था की गई है ताकि असुविधा कम से कम हो।
प्रवक्ता ने कहा, "हमेशा की तरह हमारे यात्रियों, चालक दल और विमान की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
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