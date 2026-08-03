स्थानीय से वैश्विक स्तर की ओर बढ़ रहा उत्तर प्रदेश: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश स्थानीय आर्थिक शक्ति से आगे बढ़कर वैश्विक विकास का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

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उन्होंने कहा कि भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों के कारण उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच मिल रही है। इससे राज्य के निर्यातकों, कारीगरों, किसानों और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "उत्तर प्रदेश स्थानीय से वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।"

उन्होंने कहा कि भारत द्वारा किए गए व्यापार समझौते राज्य के उत्पादों और उद्योगों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन समझौतों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रमुख विनिर्माण और पारंपरिक उद्योगों को निर्यात बढ़ाने के नए अवसर मिल रहे हैं।

गोयल ने बताया कि कानपुर का प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग, जो लंबे समय से राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रहा है, अब भारत के व्यापारिक समझौतों के माध्यम से विदेशी बाजारों में अपनी पहुंच और मजबूत कर सकेगा।

उन्होंने नोएडा के तेजी से विकसित हो रहे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों से प्राप्त वैश्विक बाजारों की पहुंच इस क्षेत्र के निर्यातकों और निर्माताओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। आज नोएडा देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन केंद्रों में शामिल है और भारत के निर्यात तंत्र में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है।

औद्योगिक उत्पादों के साथ-साथ सहारनपुर की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग का लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक बाधाएं कम होने से हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कारीगरों और लघु उद्यमों को विदेशों में नए बाजार उपलब्ध होंगे।

इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादकों को भी बदलते वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य का लाभ मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों के लिए भी निर्यात के नए अवसर तेजी से विकसित हो रहे हैं।

पीयूष गोयल ने कहा, "मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से कानपुर का चमड़ा उद्योग, नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, सहारनपुर का हस्तशिल्प तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पाद वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं प्राप्त कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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