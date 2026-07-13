स्मार्टफोन खरीदते समय 68 प्रतिशत उपभोक्ता एआई फीचर्स को दे रहे प्राथमिकता: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 13 जुलाई (आईएएनएस)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब स्मार्टफोन खरीदने का एक अहम आधार बनता जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 68 प्रतिशत उपभोक्ता स्मार्टफोन खरीदते समय एआई फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, जबकि 82 प्रतिशत लोगों का मानना है कि पारदर्शी डेटा प्रबंधन और भरोसा स्मार्टफोन खरीदने के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 61 प्रतिशत उपभोक्ताओं का मानना है कि डिवाइस के भीतर (ऑन-डिवाइस) होने वाली एआई प्रोसेसिंग से स्मार्टफोन की प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होती है और डेटा की गोपनीयता भी अधिक सुरक्षित रहती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब एआई केवल एक अतिरिक्त सुविधा नहीं रह गया है, बल्कि यह स्मार्टफोन खरीदने का प्रमुख कारण बन चुका है। उपभोक्ता बेहतर प्रदर्शन (78 प्रतिशत), एआई से लैस बेहतर कैमरा गुणवत्ता (70 प्रतिशत) और मजबूत एआई फीचर्स (59 प्रतिशत) को स्मार्टफोन की सबसे महत्वपूर्ण खूबियां मानते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई ने खरीदारी के प्रमुख मानकों में डिजाइन, कीमत और बैटरी लाइफ जैसे पारंपरिक पहलुओं को भी पीछे छोड़ दिया है।

यदि समान कीमत वाले दो स्मार्टफोन में से किसी एक का चयन करना हो, तो 60 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे फोन को पसंद करते हैं जिसमें एआई फीचर्स और दमदार हार्डवेयर दोनों का संतुलित मेल हो। वे इनमें से किसी एक के साथ समझौता नहीं करना चाहते। वहीं, 25 प्रतिशत उपभोक्ता ऐसे हैं जो एआई को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, जबकि सिर्फ 15 प्रतिशत लोग अब भी केवल हार्डवेयर को ही सबसे अहम मानते हैं।

सीएमआर के इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप (आईआरजी) के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम ने कहा कि एआई को अब अतिरिक्त फीचर के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह पूरे स्मार्टफोन अनुभव को प्रभावित कर रहा है। अलग-अलग आयु वर्ग और विभिन्न कीमत वाले स्मार्टफोन सेगमेंट के उपभोक्ता अब ऐसे एआई फीचर्स चाहते हैं जो उपयोगी हों, सहज हों और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसानी से शामिल हो जाएं।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं, एआई क्षमताएं भविष्य में स्मार्टफोन की पहचान और खरीद के निर्णय में और भी बड़ी भूमिका निभाएंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, 57 प्रतिशत उपभोक्ता एआई फीचर्स को अच्छी तरह समझते हैं और उनका सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं, जबकि 43 प्रतिशत लोग एआई का केवल आंशिक रूप से इस्तेमाल करते हैं।

एक्टिव एआई यूजर्स में 49 प्रतिशत ऐसे हैं जो नियमित रूप से पांच या उससे अधिक एआई फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 41 प्रतिशत मध्यम स्तर के यूजर्स हैं और 10 प्रतिशत लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही एआई फीचर्स का उपयोग करते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम स्तर के एआई उपयोगकर्ताओं का वर्ग सबसे बड़ा है, जो इस क्षेत्र में कंपनियों के लिए भविष्य में बड़े अवसर प्रदान करता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 77 प्रतिशत उपभोक्ता एआई-आधारित कैमरा फीचर्स जैसे कम रोशनी में बेहतर फोटो, पोर्ट्रेट ऑप्टिमाइजेशन और इंटेलिजेंट सीन डिटेक्शन का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि फोटोग्राफी रोजमर्रा के जीवन में एआई अपनाने का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरी है।

इसके अलावा, 71 प्रतिशत उत्तरदाता सप्ताह में कई बार जनरेटिव एआई फीचर्स का उपयोग करते हैं, जिनमें एआई-आधारित सर्च, कंटेंट का सारांश (समरी), लेखन सहायता, अनुवाद और संवादात्मक (कन्वर्सेशनल) इंटरफेस जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

--आईएएनएस

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