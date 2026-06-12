रियलमी पी4आर 5जी: 20,000 रुपए से कम कीमत में 8000एमएएच बैटरी वाला दमदार स्मार्टफोन, फीचर्स भी शानदार

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। पिछले कई वर्षों से भारत में स्मार्टफोन खरीदते समय लोग मुख्य रूप से कैमरा, प्रोसेसर और डिजाइन पर ध्यान देते रहे हैं। लेकिन अब उपयोग के तरीके बदलने के साथ बैटरी लाइफ भी सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बनती जा रही है।

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काउंटरपॉइंट रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार, 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन वर्ग में अब बैटरी लाइफ खरीदारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गई है, जिसने प्रोसेसर जैसे फीचर को भी पीछे छोड़ दिया है, खासकर तब जब इस कीमत वर्ग में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है।

आज के समय में स्मार्टफोन का उपयोग केवल कॉलिंग तक सीमित नहीं है। ट्रैफिक में रास्ता ढूंढ़ने, ऑनलाइन बैठकों में शामिल होने, वीडियो देखने और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने जैसी जरूरतों के कारण लोग ऐसे स्मार्टफोन चाहते हैं जो सुबह से रात तक बिना बार-बार चार्ज किए काम कर सकें।

बैटरी बैकअप की बढ़ती मांग ने कंपनियों को इस बात पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है कि 20,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन में ग्राहकों को क्या मिलना चाहिए। प्रदर्शन और कैमरा आज भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बैटरी अब ग्राहकों की प्रमुख जरूरत बन चुकी है।

10 जून को लॉन्च किए गए रियलमी पी4आर 5जी के जरिए रियलमी ने उन ग्राहकों को लक्षित किया है जो 20,000 रुपए से कम कीमत में सबसे अच्छी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहते हैं।

इस स्मार्टफोन में 8000एमएएच की बड़ी टाइटन बैटरी दी गई है, जिसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जो इसे इस कीमत के रेंज में सबसे दमदार बैटरी विकल्पों में से एक बनाता है। जहां अधिकांश स्मार्टफोन 5000एमएएच से 6000एमएएच बैटरी के साथ आते हैं, वहीं रियलमी पी4आर 5जी कहीं अधिक क्षमता प्रदान करता है।

खास बात यह है कि बड़ी बैटरी के बावजूद फोन की मोटाई केवल 8.8 मिमी है और इसका वजन 218 ग्राम से कम रखा गया है।

कंपनी के अनुसार, सामान्य उपयोग में यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर लगभग तीन दिनों तक चल सकता है। वहीं गेम खेलने वाले उपयोगकर्ताओं को इसमें बीजीएमआई गेम का लगभग 12 घंटे तक लगातार अनुभव मिल सकता है।

इसके साथ मौजूद एआई पावर सेविंग तकनीक बैटरी की खपत को बेहतर तरीके से नियंत्रित करती है, जिससे बार-बार चार्ज करने की जरूरत कम हो जाती है।

रियलमी ने केवल बैटरी क्षमता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि उसकी सुरक्षा और लंबी उम्र पर भी विशेष ध्यान दिया है।

कंपनी के अनुसार, बैटरी 1,600 चार्जिंग चक्रों के बाद भी अपनी 80 प्रतिशत से अधिक क्षमता बनाए रख सकती है। एआई-आधारित अनुकूलन तकनीक बैटरी की उम्र बढ़ाने में मदद करती है।

यह बैटरी 30 सुरक्षा परीक्षणों से गुजर चुकी है और -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 56 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। 45 वॉट फास्ट चार्जिंग की मदद से फोन 48 मिनट से भी कम समय में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है।

फोन में एआई नाइट चार्जिंग, चार्जिंग बूस्ट, कोल्ड चार्जिंग मोड, गेमिंग के लिए बायपास चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

रियलमी पी4आर 5जी केवल बैटरी के मामले में ही नहीं, बल्कि प्रदर्शन और फीचर्स के मामले में भी मजबूत विकल्प है।

यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर से लैस है, जिसमें 14 जीबी तक डायनेमिक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है।

फोन में 6.8 इंच की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले, उन्नत कूलिंग सिस्टम, 50 मेगापिक्सल एआई कैमरा, गूगल जेमिनी एकीकरण और एआई-आधारित इमेजिंग टूल्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें आईपी65 सुरक्षा रेटिंग और सैन्य स्तर की मजबूती भी मिलती है, जो इसे रोजमर्रा के उपयोग और गेमिंग दोनों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वे लंबे समय तक चलने वाले स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, बैटरी लाइफ खरीदारी का एक प्रमुख कारण बनती जा रही है।

रियलमी पी4आर 5जी अपनी 8000एमएएच टाइटन बैटरी, 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, दमदार प्रदर्शन, बेहतर डिस्प्ले, एआई फीचर्स और मजबूत डिजाइन के साथ उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरता है, जो लंबे बैटरी बैकअप के साथ सभी जरूरी फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहते हैं।

--आईएएनएस

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