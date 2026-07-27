रियलमी की पी सीरीज फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज बनी, उद्योग में सुस्ती के बावजूद बाजार हिस्सेदारी में मजबूत बढ़त

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। युवाओं के बीच लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने अपनी पी सीरीज के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने का ऐलान किया। इससे भारतीय स्मार्टफोन बाजार में कंपनी की मजबूत वापसी और बढ़ती पकड़ का संकेत मिलता है।

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अपनी केंद्रित उत्पाद रणनीति के दम पर रियलमी की पी सीरीज ने फ्लिपकार्ट पर शानदार प्रदर्शन किया है और देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्मार्टफोन सीरीज में शामिल हो गई है।

फ्लिपकार्ट के आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में पी सीरीज प्लेटफॉर्म पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्मार्टफोन सीरीज रही और बाजार हिस्सेदारी के आधार पर दूसरे स्थान पर पहुंच गई।

1 जुलाई 2026 से अब तक, बिक्री की मात्रा के आधार पर रियलमी की पी सीरीज फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन सीरीज रही है, जो उपभोक्ताओं की मजबूत मांग और लगातार बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।

2026 की पहली छमाही के दौरान फ्लिपकार्ट पर विभिन्न कीमत वाले स्मार्टफोन वर्गों में भी रियलमी ने अपनी स्थिति मजबूत की। 10,000 से 15,000 रुपए की श्रेणी में कंपनी पहले स्थान पर रही, जबकि 15,000 से 20,000 रुपए और 20,000 से 25,000 रुपए की श्रेणियों में बाजार हिस्सेदारी के मामले में शीर्ष तीन ब्रांडों में शामिल रही। यह दर्शाता है कि रियलमी विभिन्न उपभोक्ता वर्गों को लगातार बेहतर वैल्यू प्रदान कर रही है।

पी सीरीज के मजबूत प्रदर्शन का असर पूरे बाजार में भी देखने को मिला। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, जहां 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का कुल स्मार्टफोन बाजार 10 प्रतिशत घट गया, वहीं रियलमी ने अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए 10 प्रतिशत की दोहरे अंकों वाली बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.6 प्रतिशत थी।

यह प्रदर्शन दर्शाता है कि कंपनी की सुव्यवस्थित उत्पाद श्रृंखला और संसाधनों के बेहतर उपयोग की रणनीति प्रभावी रही, जिससे चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों के बावजूद रियलमी पूरे उद्योग से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही।

इस उपलब्धि पर रियलमी ग्लोबल के हेड ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग फ्रांसिस वोंग ने कहा, "पी सीरीज की सफलता हमारी ई-कॉमर्स यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्पाद पोर्टफोलियो को सरल बनाकर और ऐसे उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके जो वास्तव में ग्राहकों की जरूरतों से मेल खाते हैं, हम चुनौतीपूर्ण बाजार में भी तेज वृद्धि हासिल करने में सफल रहे हैं। ग्राहकों की मजबूत प्रतिक्रिया हमारी रणनीति को सही साबित करती है और आगामी त्योहारी सीजन के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है।"

आगे की रणनीति के तहत रियलमी 2026 की दूसरी छमाही में अपनी विकास गति को और तेज करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ब्रांड प्रचार पर निवेश बढ़ाते हुए मुख्य सह-निर्मित भियानों पर 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी, ताकि ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाई जा सके, बिक्री चैनलों का भरोसा मजबूत हो और दिवाली के त्योहारी सीजन से पहले बाजार में अपनी स्थिति और मजबूत की जा सके।

कंपनी का कहना है कि निरंतर निवेश, केंद्रित उत्पाद पोर्टफोलियो और उपभोक्ताओं की मजबूत मांग के दम पर रियलमी भारत के स्मार्टफोन बाजार में नवोन्मेषी उत्पाद पेश करने और दीर्घकालिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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