प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में ऑस्ट्रेलियन सुपर के 500 मिलियन डॉलर के निवेश का स्वागत किया

मेलबर्न, 9 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) में ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन डॉलर (ऑस्ट्रेलियन डॉलर) के अतिरिक्त निवेश का स्वागत किया।

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उन्होंने कहा कि यह कदम भारत की ग्रोथ स्टोरी में दुनियाभर के भरोसे को दिखाता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ने भारत में सभी एसेट क्लास में अपनी कुल होल्डिंग 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर ली है।

पीएम मोदी ने इस निवेश का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत, ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का स्वागत करता है, जिसकी घोषणा आज सुबह मेलबर्न में उनके चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल श्रोडर ने की। यह भारत की ग्रोथ और रिफॉर्म की राह में दुनिया के भरोसे की एक और झलक है। यह उन बड़े मौकों को भी दिखाता है जो हमारी तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था दुनिया के निवेशकों को देती है।"

यह घोषणा मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलियनसुपर के चीफ एग्जीक्यूटिव पॉल श्रोडर को हिस्सा लेना था।

यह नया कमिटमेंट 2019 में एनआईआईएफ में ऑस्ट्रेलियन सुपर के शुरुआती 240 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश के बाद आया है, जिसे फंड ने अपने सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में से एक बताया।

ऑस्ट्रेलियनसुपर के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शॉन मैनुअल ने कहा कि यह निवेश भारत के दीर्घकालिक ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स और पॉलिसी एनवायरनमेंट में फंड के भरोसे को दिखाता है।

मैनुअल ने कहा, "एनआईआईएफ में ऑस्ट्रेलियनसुपर का निवेश हमारी सबसे सफल साझेदारी में से एक रहा है और इसीलिए हम सदस्यों के लिए रिटर्न बढ़ाने में मदद करने के लिए फिर से निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "एनआईआईएफ के साथ हमारा अनुभव दिखाता है कि जब दीर्घकालिक कैपिटल को दूर की सोचने वाली पॉलिसी, भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन और मजबूत साझेदारी के साथ मिलाया जाता है, तो क्या हासिल किया जा सकता है।"

नए निवेश के पीछे के कारणों पर रोशनी डालते हुए, मैनुअल ने कहा कि पॉलिसी में एक जैसा रहना एक अहम वजह बनी हुई है।

उन्होंने कहा, "भारत अपनी मजबूत आर्थिक ग्रोथ और बढ़ते मिडिल क्लास की वजह से निवेश करने के लिए एक अच्छी जगह है और भारत सरकार ने संस्थानों के लिए कैपिटल को कामयाबी से लगाना आसान बना दिया है। ऑस्ट्रेलियनसुपर एनआईआईएफ में दूसरा निवेश कर रहा है क्योंकि वे फंडामेंटल ताकतें अभी भी हैं और हम सदस्यों के लिए ज्यादा रिटर्न की संभावना देखते हैं।"

2015 में शुरू हुआ एनआईआईएफ, भारत सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग-टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को आकर्षित करने के लिए बनाया था।

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियन सुपर ने अभी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट में लगभग 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का निवेश किया हुआ है।

--आईएएनएस

केके/वीसी