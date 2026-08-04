पीएलआई टेक्सटाइल स्कीम में केंद्र ने 170 कंपनियों के आवेदन को दी मंजूरी

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पीएलआई टेक्सटाइल स्कीम के अंतर्गत अब तक कुल 170 कंपनियों के आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। यह जानकारी सरकार की ओर से मंगलवार को दी गई।

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इसके अलावा, कपड़ा राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि इस स्कीम के तहत एमएमएफ अपैरल,एमएमएफ फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स सेगमेंट में 225 प्रोडक्ट्स को नोटिफाई किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पीएलआई स्कीम की नियमित निगरानी और समीक्षा मंत्रालय और 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड' (डीपीआईआईटी) के स्तर पर की जाती है, जो सभी पीएलआई स्कीम के लिए नोडल विभाग है। जमीनी स्तर पर बारीकी से जांच-पड़ताल के लिए एक 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी' (पीएमए) को भी लगाया गया है, और स्कीम से जुड़े डेटा और परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी के तौर पर काम करने के लिए एक खास पीएलआई पोर्टल बनाया गया है।"

इस बीच, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन (एनटीटीएम) के तहत, "टेक्निकल टेक्सटाइल्स में नए इनोवेटर्स के लिए रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रांट (जीआरईएटी)" स्कीम का मकसद टेक्निकल टेक्सटाइल्स सेक्टर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट करना है। इसके तहत युवा इनोवेटर्स, वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजिस्ट्स और स्टार्टअप वेंचर्स को उनके आइडिया को कमर्शियल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स में बदलने में मदद दी जाती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एनटीटीएम को कुल 256 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें ग्रेट स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को ग्रांट देने का प्रावधान भी शामिल है।

लोकसभा में एक अलग सवाल के लिखित जवाब में मार्गेरिटा ने बताया कि एनटीटीएम के तहत कुल 15.40 करोड़ रुपए की लागत वाले 31 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 13.65 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम (एनएचडीपी) के तहत छोटे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, 2023-24 और 2024-25 के दौरान 78.31 लाख रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 343 हैंडलूम बुनकरों को फायदा हुआ है।

--आईएएनएस

एबीएस