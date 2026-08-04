ओडिशा पुलिस ने साइबर पुलिसिंग और डिजिटल फोरेंसिक को बेहतर बनाने के लिए एनएफएसयू के साथ साझेदारी की

भुवनेश्वर, 4 अगस्त (आईएएनएस)। ओडिशा पुलिस की सीआईडी ​​क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) परिसर के साथ पांच साल के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो साइबर पुलिसिंग और वैज्ञानिक जांच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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ओडिशा पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर अपराध जांच, डिजिटल फोरेंसिक और साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग में क्षमताओं को बढ़ाना है।

डीजीपी क्राइम ब्रांच, विनयतोष मिश्रा और एनएफएसयू भुवनेश्वर की कैंपस डायरेक्टर, पुरबी पोखरियाल ने ओडिशा पुलिस के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर समारोह के बाद डीजीपी ने इस साझेदारी के तहत पहले साइबर अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए खुरानिया ने समझौता ज्ञापन को ओडिशा पुलिस के आधुनिकीकरण और विकास की यात्रा में एक 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया।

उन्होंने कहा कि पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ से राज्य में साइबर पुलिसिंग के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

डीजीपी ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और लगभग हर मामले में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध जैसे कि अवैध खाते, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और 'डिजिटल गिरफ्तारी' बढ़ रहे हैं और नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच में फोरेंसिक विज्ञान केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए खुराना ने कहा कि ओडिशा ने 20 नए साइबर अपराध और आर्थिक अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं और पुलिस स्टेशनों को लगभग 15 करोड़ रुपये के आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित किया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है।

डीजीपी ने आगे कहा कि एनएफएसयू के साथ साझेदारी प्रशिक्षण से आगे बढ़कर अपराध स्थल प्रबंधन, उच्च शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान, फोरेंसिक बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी परामर्श में सहयोग को भी शामिल करेगी, जिससे वैज्ञानिक पुलिसिंग के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए अपराध शाखा के डीजीपी विनयतोष मिश्रा ने कहा कि एनएफएसयू के साथ सहयोग से सभी रैंकों के अधिकारियों और कर्मियों को साइबर जांच और डिजिटल फोरेंसिक में विश्व स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2027 तक सभी 34 पुलिस जिलों और अपराध शाखा के कुल 480 अधिकारियों और कर्मियों को 16 बैचों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बैच में कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक 30 प्रतिभागी होंगे। छह दिवसीय कार्यक्रम में एनएफएसयू में पांच दिन का कक्षा और प्रयोगशाला प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसके बाद साइबर कॉम्प्लेक्स में एक दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी