मध्य पूर्व में तनाव से दक्षिण कोरियाई शेयर बाजार धड़ाम, एक दिन में करीब 9 प्रतिशत लुढ़का

सोल, 13 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरियाई बाजार में सोमवार को करीब 9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसकी वजह मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के चलते आई मुनाफावूसली और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कोरियाई वॉन में आई गिरावट को माना जा रहा है।

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दक्षिण कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहाप की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कोरिया कम्पोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स (कोस्पी) 669.01 अंक या 8.95 प्रतिशत गिरकर 6,806.93 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह गिरकर 6,783.43 के निचले स्तर तक पहुंच गया था।

ट्रेड वॉल्यूम ठीक-ठाक रहा, जिसमें 469.86 मिलियन शेयरों का कारोबार हुआ, जिनकी कीमत 39.8 ट्रिलियन वॉन (26.5 अरब अमेरिकी डॉलर) थी। इसमें गिरावट वाले शेयरों की संख्या (713) बढ़त वाले शेयरों (179) से कहीं अधिक थी।

संस्थानों और विदेशी निवेशकों ने क्रमशः 2.22 ट्रिलियन वॉन और 1.7 ट्रिलियन वॉन के शेयर बेचे, जबकि व्यक्तिगत निवेशकों ने 3.9 ट्रिलियन वॉन के शेयर खरीदे।

0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुलने के बाद कोस्पी में और गिरावट आई, जिससे सर्किट ब्रेकर लग गया और कोस्पी पर लिस्टेड शेयरों की ट्रेडिंग कुछ समय के लिए (20 मिनट तक) रोक दी गई। इस साल यह उपाय सातवीं बार लागू किया गया।

शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों में तेजी आई, जिसकी वजह दक्षिण कोरियाई चिपमेकर एसके हाइनिक्स का कई अरब डॉलर का अमेरिकी शेयर ऑफर था। डाओ जोन्स में 0.29 प्रतिशत की बढ़त हुई, जबकि टेक्नोलॉजी इंडेक्स नैस्डैक 0.29 प्रतिशत की तेजी थी।

नैस्डैक पर एसके हाइनिक्स के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (एडीआर) 168 डॉलर प्रति शेयर पर बंद हुए, जो 149 डॉलर प्रति शेयर की ऑफरिंग प्राइस से काफी अधिक है।

एनालिस्ट्स का कहना है कि यूएस मार्केट में सफल शुरुआत के बावजूद, एसके हाइनिक्स के शेयरों में गिरावट आई क्योंकि निवेशक ने मुनाफा कमाया और कंपनी के एडीआर में निवेश करना शुरू कर दिया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच नए हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ी अनिश्चितता से भी इन्वेस्टर्स का उत्साह कम हुआ।

सैमसंग सिक्योरिटीज ने एक रिसर्च नोट में कहा, "देश में हाल ही में शुरू किए गए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स से जुड़े सिंगल-स्टॉक लेवरेज्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) ने शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को बढ़ावा देना जारी रखा।"

गिरावट में टेक शेयरों का दबदबा रहा। मार्केट की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 10.7 प्रतिशत गिरकर 254,500 वॉन पर आ गई, जबकि चिप बनाने वाली उसकी प्रतिद्वंद्वी एसके हाइनिक्स 15.37 प्रतिशत गिरकर 1,845,000 वॉन पर आ गई।

प्रमुख कार निर्माता हुंडई मोटर 2.95 प्रतिशत गिरकर 444,000 वॉन पर आ गई, और डिफेंस क्षेत्र की बड़ी कंपनी हान्वा एयरोस्पेस 3.21 प्रतिशत गिरकर 936,000 वॉन पर आ गई।

फायदा उठाने वाली कंपनियों में, बैटरी बनाने वाली प्रमुख कंपनी एलजी एनर्जी सॉल्यूशंस में 0.77 प्रतिशत की बढ़त हुई, और प्रमुख रिफाइनर एसके इनोवेशन 7.09 प्रतिशत बढ़कर 110,200 वॉन पर पहुंच गई।

दोपहर 3:30 बजे कोरियाई वॉन का भाव यूएस डॉलर के मुकाबले 1,503.4 वॉन रहा, जो पिछले सत्र के मुकाबले 2 वॉन कम है।

--आईएएनएस

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