मारुति सुजुकी ने एआई और ऑपरेशनल दक्षता बढ़ाने के लिए अपने साथ पांच स्टार्टअप्स को जोड़ा

नई दिल्ली, 29 जून (आईएएनएस)। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसने पांच स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ा है। ये स्टार्टअप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सस्टेनेबिलिटी-आधारित समाधान विकसित करेंगे, जिनका उद्देश्य कंपनी की परिचालन दक्षता (ऑपरेशनल एफिशिएंसी), ग्राहकों के अनुभव और बिजनेस प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है।

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चयनित स्टार्टअप्स में मिनीमाइन्स, ईजवर्क एआई, सर्वम एआई, सिफ्टली और कोडमेट एआई शामिल हैं। ये सभी मारुति सुजुकी इन्क्यूबेशन प्रोग्राम (एमएसआईपी) के पांचवें बैच के विजेता हैं, जिसका संचालन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) बेंगलुरु के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर एनएसआरसीईएल के साथ साझेदारी में किया जाता है।

मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउची ने कहा कि कंपनी लंबे समय से स्टार्टअप्स के साथ मिलकर वास्तविक कारोबारी चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान विकसित करने पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा, "हमें पांच और स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। इनमें से मिनीमाइन्स हमारी एंड-ऑफ-लाइफ बैटरियों को सुरक्षित तरीके से रीसायकल करने में मदद करेगा, जबकि बाकी चार स्टार्टअप्स ग्राहक जुड़ाव (कस्टमर एंगेजमेंट) बढ़ाने और हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने में सहयोग करेंगे।"

कंपनी के अनुसार, मिनीमाइन्स एंड-ऑफ-लाइफ लिथियम-आयन बैटरियों की पर्यावरण-अनुकूल रीसाइक्लिंग और उनमें मौजूद मूल्यवान धातुओं को निकालने के समाधान विकसित करेगा।

ईजवर्क एआई एजेंटिक एआई की मदद से अप्रत्यक्ष उपभोग सामग्री (इनडायरेक्ट कंज्यूमेबल्स) की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित बनाएगा।

सर्वम एआई बहुभाषी जनरेटिव एआई एजेंट तैयार करेगा, जो विभिन्न माध्यमों पर ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद करेंगे।

सिफ्टली जनरेटिव एआई के जरिए कंपनी की ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाने पर काम करेगा, जबकि कोडमेट एआई बिजनेस संचालन के लिए सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन डेवलपमेंट को तेज और अधिक प्रभावी बनाने वाले एआई-आधारित समाधान विकसित करेगा।

मारुति सुजुकी ने बताया कि उसका इन्क्यूबेशन प्रोग्राम अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भविष्य की मोबिलिटी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तकनीक आधारित समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है।

इस पहल के तहत एनएसआरसीईएल शुरुआती चरण के प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स की पहचान करता है और उन्हें मेंटरशिप के साथ-साथ आईआईएम बेंगलुरु के उद्यमिता नेटवर्क का लाभ भी उपलब्ध कराता है।

कंपनी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में उसने ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी सेक्टर के लिए समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं।

अब तक मारुति सुजुकी करीब 7,400 स्टार्टअप्स की स्क्रीनिंग कर चुकी है, जिनमें से 250 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ कंपनी ने काम किया है, जबकि 38 स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में शामिल किया जा चुका है।

--आईएएनएस

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