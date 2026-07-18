इंडिया पोस्ट ने शुरू की 'मैस्कॉट डिजाइन कॉन्टेस्ट', जीतें 2 लाख रुपए तक के इनाम

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने इनोवेट इंडिया मायगव प्लेटफॉर्म पर 'इंडिया पोस्ट मैस्कॉट डिजाइन कॉन्टेस्ट' शुरू किया है। इस प्रतियोगिता के तहत देश भर के नागरिकों को इंडिया पोस्ट का आधिकारिक मैस्कॉट डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मैस्कॉट डिजाइन और मैस्कॉट नेमिंग श्रेणियों को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे।

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संचार मंत्रालय ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ऐसा विशिष्ट ब्रांड एंबेसडर तैयार करना है, जो इंडिया पोस्ट के मूल मूल्यों-विश्वसनीयता, भरोसा, समावेशिता, सेवा और डिजिटल इनोवेशन-को दर्शाए।

मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागियों को मायगव प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मौलिक मैस्कॉट डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट जमा करना होगा। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 15 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वीकार की जाएंगी।

रचनात्मक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मैस्कॉट डिजाइन श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों के लिए क्रमशः 75,000 रुपए, 50,000 रुपए और 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार घोषित किए हैं।

इसके अलावा मैस्कॉट नेमिंग श्रेणी में भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः 25,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी।

सभी विजेताओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। मैस्कॉट डिजाइन और मैस्कॉट नेमिंग के पुरस्कार अलग-अलग दिए जाएंगे।

चयनित मैस्कॉट को इंडिया पोस्ट का आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा और इसका उपयोग प्रचार अभियानों, फिलाटेलिक प्रोडक्ट्स, जन-जागरूकता कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य आधिकारिक संचार माध्यमों में किया जाएगा।

सरकार ने देश भर के स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स और अन्य क्रिएटिव प्रोफेशनल्स से इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इंडिया पोस्ट की भविष्य की विजुअल पहचान तैयार करने में योगदान देने की अपील की है।

यह प्रतियोगिता ऐसे समय आयोजित की गई है, जब इंडिया पोस्ट अपने वित्तीय प्रदर्शन में लगातार मजबूती दर्ज कर रहा है। हाल ही में डाक विभाग ने किसी भी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पहली बार 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार का आंकड़ा पार किया। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में विभाग ने 4,008.95 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक पहली तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया।

--आईएएनएस

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