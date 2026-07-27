एनवीडिया, ओपनएआई के मेगा डेटा सेंटर के लिए 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी देने के लिए कर रही बातचीत : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया, यूएस में बनने वाले ओपनएआई के विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 250 अरब डॉलर की वित्तीय गारंटी उपलब्ध कराने पर बातचीत कर रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है।

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'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित वित्तीय समर्थन से चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई को दक्षिणी ओहायो में सॉफ्टबैंक की ऊर्जा इकाई द्वारा विकसित किए जा रहे 10 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर परिसर को लीज पर लेने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना की कुल लागत 500 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है, जिसमें इस डेटा सेंटर को संचालित करने वाले एनवीडिया के एआई चिप्स की लागत भी शामिल है।

प्रस्तावित 250 अरब डॉलर की गारंटी डेटा सेंटर की लीज और डेट फाइनेंसिंग को कवर करेगी, लेकिन इसमें चिप्स की लागत शामिल नहीं होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ओपनएआई द्वारा 350 अरब डॉलर तक के एआई चिप्स की खरीद के लिए फाइनेंसिंग पर भी चर्चा कर रही है।

ओपनएआई के लिए यह समझौता अपनी खुद का एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और ओरेकल जैसे क्लाउड सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम कर सकेगी।

वहीं, एनवीडिया के लिए यह व्यवस्था उसके एआई चिप्स की दीर्घकालिक मांग सुनिश्चित करने में मददगार होगी। इन चिप्स का उपयोग उन्नत एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और संचालित करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, यह वित्तीय सहायता उन निवेश ढांचों को भी मजबूत करेगी, जिनका उद्देश्य इस परियोजना के फंडिंग को लेकर ऋणदाताओं का भरोसा बढ़ाना है।

ओहायो में बनने वाली इस परियोजना का पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग 800 मेगावाट बिजली क्षमता उपलब्ध होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस परियोजना के लिए बिजली आपूर्ति का नियंत्रण अमेरिकी सरकार के पास होगा और इसकी फंडिंग जापान करेगा। यह हाल ही में हुए व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत टोक्यो ने 33 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस संयंत्र में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।

इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया के बड़े औद्योगिक समूहों और एनवीडिया सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों ने करीब 950 अरब डॉलर मूल्य की कई सहयोगी परियोजनाओं की संभावनाओं पर सहमति जताई थी। यह जानकारी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दी गई थी।

प्रस्तावित पहलों में एक दीर्घकालिक समझौता भी शामिल है, जिसके तहत एसके ग्रुप (एसके ग्रुप) वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, जिनमें एनवीडिया भी शामिल है, को लगभग 750 अरब डॉलर मूल्य के उच्च-प्रदर्शन सेमीकंडक्टर उपलब्ध कराएगा। यह जानकारी राष्ट्रपति के नीति मामलों के प्रमुख सचिव किम योंग-बोम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दी।

यह सहमति सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में बनी, जिसमें वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों और दक्षिण कोरिया के प्रमुख कारोबारी समूहों के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यकारी अध्यक्ष ली जे-योंग और एसके ग्रुप के चेयरमैन चे ताए-वोन शामिल थे।

बैठक में ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के संस्थापक एवं सीईओ जेनसन हुआंग भी मौजूद रहे। उनकी भागीदारी अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित करने के लिए एआई डेवलपर्स और सेमीकंडक्टर कंपनियों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है।

--आईएएनएस

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