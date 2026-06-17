एक्स डाउन: यूजर्स ने आउटेज की रिपोर्ट की, ऐप और वेबसाइट पर लॉगिन और फीड में आईं दिक्कतें

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) की सर्विस में बुधवार को रुकावट आई। सुबह करीब 8:30 बजे सर्विस ठप होने की सबसे अधिक शिकायतें मिलीं।

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आउटेज ट्रैक करने वाले प्लेटफ़ॉर्म 'डाउनडिटेक्टर' के अनुसार, लगभग 40 प्रतिशत यूजर्स ने ऐप में दिक्कतों की शिकायत की, जबकि 29 प्रतिशत ने फीड और टाइमलाइन में समस्याओं की बात कही। वहीं, 18 प्रतिशत यूज़र्स ने वेबसाइट पर रुकावटों की सूचना दी। पिछले 24 घंटों में यह दूसरी बार है जब सर्विस में रुकावट आई है। इससे पहले मंगलवार शाम को भी यूजर्स ने समस्याओं की रिपोर्ट की थी।

इससे पहले इस साल मई में प्लेटफ़ॉर्म में भारत समेत दुनिया भर में आउटेज (सेवा में रुकावट) की समस्या आई थी, जिसके कारण यूजर्स न तो नई पोस्ट लोड कर पा रहे थे और न ही अपने अकाउंट में लॉग-इन कर पा रहे थे। हजारों यूजर्स को एक्स के वेबपेज एक्सेस करने में परेशानी हुई, जबकि कई लोगों ने ऐप और लॉग-इन पेज में भी दिक्कतों की शिकायत की।

उस आउटेज के दौरान, 41 प्रतिशत यूजर्स ने कहा कि वे लॉग इन नहीं कर पा रहे थे, जबकि उतने ही यूज़र्स ने एक्स ऐप में भी दिक्कतों की बात कही।

फरवरी में भी एक्स को एक ग्लोबल आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिससे भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में यूजर्स प्रभावित हुए थे। उस समय, 25,000 से ज़्यादा आउटेज रिपोर्ट दर्ज की गई थीं, 53 प्रतिशत ऐप यूजर्स लॉग इन नहीं कर पा रहे थे और 16 प्रतिशत वेबसाइट यूजर्स ने भी दिक्कतों की शिकायत की थी।

पिछले साल नवंबर में भारत और दुनिया भर में एक्स के हज़ारों यूजर्स को सर्विस में रुकावट का सामना करना पड़ा था। साथ ही, उन दूसरी वेबसाइट्स को भी दिक्कतें आईं जो ऑनलाइन रहने के लिए क्लाउडफ्लेयर के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं।

इस महीने की शुरुआत में दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को भी बड़े पैमाने पर सर्विस में रुकावट का सामना करना पड़ा था। हजारों यूजर्स ने बताया कि मेटा के ये प्लेटफॉर्म या तो ठीक से लोड नहीं हो रहे थे या कंटेंट रिफ्रेश नहीं हो पा रहा था। यह आउटेज किसी एक इलाके तक सीमित नहीं था, कई देशों के यूजर्स ने एक ही समय पर ऐसी ही दिक्कत बताईं।

भारत के कई शहरों में यूजर्स ने फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने में दिक्कत बताईं। कई लोगों ने कहा कि फीड लोड नहीं हो रहे थे और ऐप्स कंटेंट रिफ्रेश नहीं कर पा रहे थे।

--आईएएनएस

ओपी/एएस