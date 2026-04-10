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Global Job Cuts 2026 : डिज्नी में 1,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, मार्केटिंग डिवीजन के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना: रिपोर्ट

डिज्नी, ओरेकल और एचएसबीसी में छंटनी की तैयारी, हजारों नौकरियां प्रभावित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 10, 2026, 03:55 AM
डिज्नी में 1,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, मार्केटिंग डिवीजन के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना: रिपोर्ट

नई दिल्ली: मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी आने वाले हफ्तों में करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इन छंटनियों का सबसे ज्यादा असर कंपनी के मार्केटिंग डिवीजन पर पड़ने की संभावना है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नौकरी में कटौती की योजना मार्च में जोश डी'अमारो के कंपनी के नए सीईओ बनने से पहले ही शुरू हो गई थी।

अनुमान है कि इस छंटनी से कंपनी के कुल कर्मचारियों के 1 प्रतिशत से भी कम लोग प्रभावित होंगे। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक डिज्नी में करीब 2.31 लाख कर्मचारी थे।

डिज्नी के नए चीफ मार्केटिंग ऑफिसर असद अयाज भी 'प्रोजेक्ट इमेजिन' नाम के एक प्रोग्राम के तहत कंपनी के मार्केटिंग ऑपरेशन्स को एकजुट करने और लागत घटाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने जनवरी से कंपनी के नए मार्केटिंग स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी संभाली है।

दूसरी ओर, क्लाउड टेक कंपनी ओरेकल ने भी वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्हें सुबह-सुबह ईमेल के जरिए नौकरी से निकाले जाने की सूचना दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओरेकल करीब 20,000 से 30,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है, जो उसकी कुल वर्कफोर्स का लगभग 18 प्रतिशत है।

वहीं, ग्लोबल बैंक एचएसबीसी भी आने वाले वर्षों में छंटनी पर विचार कर रहा है। कंपनी के सीईओ जॉर्जेस एलहेडेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए ऑपरेशन्स को ज्यादा कुशल बनाने की योजना बना रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, खासतौर पर बैक-ऑफिस और मिडिल-ऑफिस से जुड़े नॉन-क्लाइंट फेसिंग पदों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, हालांकि इस पर अभी शुरुआती स्तर पर चर्चा चल रही है। 2025 के अंत तक एचएसबीसी में करीब 2.10 लाख कर्मचारी थे।

--आईएएनएस

 

 

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