डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई-इनेबल्ड चैटबॉट के जरिए नेशनल सैंपल सर्वे को आधुनिक बना रही सरकार

नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। संसद को बताया गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों को आधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर-असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू और एआई-इनेबल्ड चैटबॉट जैसे डिजिटल सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म अपनाए हैं।

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राज्यसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकीय इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक डेटासेट और नए क्वालिटी फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है।

ई-सिगमा सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर-असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, एआई-इनेबल्ड चैटबॉट्स और मल्टीलिंगुअल इंटरफेस को अपनाना आधुनिकीकरण की पहल का हिस्सा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने तेजी से बदलते सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए कम अवधि वाले सर्वेक्षण शुरू किए हैं।

इसके अलावा, कुछ सर्वे के लिए सैंपलिंग फ्रेम को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक डेटासेट को एकीकृत किया गया है, जिससे सर्वे की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है और आधिकारिक आंकड़ों को समय पर तैयार करने में मदद मिली है।

मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार वर्ष में संशोधन शामिल है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने डेटा को बेहतर ढंग से एक जैसा बनाने (डेटा हार्मोनाइजेशन) के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें नेशनल मेटाडेटा स्ट्रक्चर (एनएमडीएस 2.0) को अपनाना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (एसक्यूएफ) शुरू करना और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण मानकों के साथ तालमेल बिठाना शामिल है।

मंत्रालय भारतीय संदर्भ में उपयुक्तता और भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में संभावित रूप से अपनाने या अनुकूलित करने के लिए वैश्विक सांख्यिकीय मानकों और सर्वोत्तम तौर-तरीकों की जांच करता है, साथ ही सांख्यिकीय डेटा की सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के उपाय भी करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यूएन सांख्यिकी आयोग द्वारा स्थापित यूएन के ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (जीआईएफ) के साथ तालमेल बिठाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स – नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी तैयार किया है।

मंत्री ने कहा कि जीआईएफ पर आधारित होने के बावजूद एनआईएफ भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, नीतिगत संदर्भों और डेटा इकोसिस्टम के हिसाब से इंडिकेटर्स को कस्टमाइज करता है।

मंत्रालय ओसीएमएस-2006 (ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम) की जगह, सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अनिवार्य निगरानी के लिए (राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स) भी चलाता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो बुनियादी ढांचे की निगरानी के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मानकीकृत संकेतकों के एक सेट के माध्यम से प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन को प्रदान करता है।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी