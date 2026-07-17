भारत रहेगा रियलमी की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी का केंद्र, प्रोडक्ट इनोवेशन और बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने भारत में अपने अगले चरण की ग्रोथ स्ट्रैटेजी की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें कंपनी का फोकस प्रोडक्ट इनोवेशन, बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी और उपभोक्ताओं व चैनल पार्टनर्स के साथ मजबूत साझेदारी पर रहेगा।

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कंपनी ने कहा कि भारत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बाजारों में बना रहेगा। रियलमी स्थानीय स्तर पर संचालन को मजबूत करने, बेहतर कस्टमर सर्विस देने और भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रोडक्ट्स विकसित करने पर लगातार निवेश करती रहेगी।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब भारत का स्मार्टफोन बाजार केवल हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और नए प्रोडक्ट लॉन्च तक सीमित नहीं रह गया है। अब ग्राहक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, स्मार्ट फीचर्स, लॉन्ग-टर्म परफॉर्मेंस और भरोसेमंद उपयोग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।

बदलती उपभोक्ता पसंद को देखते हुए स्मार्टफोन कंपनियों के लिए अब केवल डिवाइस बेचना ही नहीं, बल्कि पूरे ओनरशिप एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना भी जरूरी हो गया है। इसमें प्रोडक्ट की जानकारी, खरीदारी, सॉफ्टवेयर अपडेट और कस्टमर सपोर्ट तक का अनुभव शामिल है।

रियलमी ने कहा कि वह भारत में लॉन्ग-टर्म निवेश जारी रखेगी और ऐसे प्रोडक्ट्स व सर्विसेज उपलब्ध कराएगी, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों और उपयोग के तरीके के अनुरूप हों।

भारत के प्रति और मजबूत होगी प्रतिबद्धता

भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए रियलमी देश में प्रोडक्ट इनोवेशन, लोकलाइज्ड ऑपरेशंस और बेहतर यूजर सर्विस पर अपना फोकस और मजबूत करेगी। कंपनी का कहना है कि भारत उसके लिए एक प्रमुख रणनीतिक बाजार बना रहेगा, जहां वह बेहतर प्रोडक्ट्स और समृद्ध यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए लगातार निवेश करेगी।

कंपनी का मानना है कि यह लॉन्ग-टर्म रणनीति भारतीय बाजार के प्रति उसके भरोसे और ग्राहकों, पार्टनर्स तथा पूरे स्मार्टफोन इकोसिस्टम के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में जारी रहेगा काम

रियलमी ने स्पष्ट किया कि वह ओप्पो इकोसिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद भारत में एक स्वतंत्र ब्रांड के रूप में काम करती रहेगी। कंपनी का मुख्य फोकस युवाओं के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स विकसित करना रहेगा, जो बेहतर परफॉर्मेंस, स्मूद यूजर एक्सपीरियंस और हाई-फ्रेम-रेट गेमिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करें।

कंपनी का कहना है कि स्वतंत्र ब्रांड के रूप में काम करने से वह ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार तेजी से फैसले ले सकेगी और डिजिटल रूप से जुड़े भारतीय युवाओं के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट्स विकसित करती रहेगी।

कलरओएस 17 के साथ मिलेगा नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस

रियलमी ने घोषणा की कि इस वर्ष के अंत तक उसके स्मार्टफोन चरणबद्ध तरीके से कलरओएस 17 पर ट्रांजिशन करेंगे। नया सॉफ्टवेयर बेहतर सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, लंबे समय तक स्मूद परफॉर्मेंस और एडवांस्ड एआई फीचर्स के साथ आएगा।

कंपनी ने कहा कि यह बदलाव रियलमी की पहचान को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। कलरओएस प्लेटफॉर्म की खूबियों के साथ भी यूजर्स को रियलमी का विशिष्ट डिजाइन, फीचर्स और ब्रांड एक्सपीरियंस मिलता रहेगा।

आधिकारिक रोलआउट के बाद बाजार में उपलब्ध पात्र रियलमी स्मार्टफोन कलरओएस 17 में अपग्रेड किए जा सकेंगे। वहीं, जो डिवाइस अपग्रेड लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, उन्हें भी नियमित सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और सपोर्ट मिलता रहेगा। इसके अलावा, यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार कलरओएस या रियलमी यूआई में से किसी एक का उपयोग जारी रख सकेंगे।

ग्राहकों और पार्टनर्स के लिए ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पर जोर

कंपनी ने कहा कि उसके विकास की रणनीति के बावजूद एक चीज नहीं बदलेगी और वह है ऑपरेशनल स्टेबिलिटी।

भारत में रियलमी का कारोबार पहले की तरह स्थिर रहेगा। कंपनी की टीमें, कस्टमर सपोर्ट और चैनल ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। साथ ही, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और अन्य चैनल पार्टनर्स के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, ताकि पूरे देश में ग्राहकों तक भरोसेमंद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाई जा सकें।

कंपनी के अनुसार, इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्हें पहले की तरह बिना किसी बाधा के रियलमी के प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध होती रहेंगी।

आगे की रणनीति

रियलमी का कहना है कि भारत में स्मार्टफोन का बाजार लगातार विकसित हो रहा है और कंपनी का लक्ष्य हमेशा की तरह युवाओं के लिए उपयोगी इनोवेशन उपलब्ध कराना रहेगा।

भारत के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए, स्वतंत्र ब्रांड के रूप में आगे बढ़ते हुए, स्थिर कारोबार बनाए रखते हुए और नई पीढ़ी का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उपलब्ध कराकर रियलमी देश में अपने विकास के अगले चरण की मजबूत नींव तैयार कर रही है। कंपनी का उद्देश्य करोड़ों भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर प्रोडक्ट्स, बेहतर एक्सपीरियंस और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करना है।

--आईएएनएस

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