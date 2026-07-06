भारत का व्यापक आर्थिक आधार मजबूत, वैल्यूएशन लंबी अवधि के औसत के करीब: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। विकासशील बाजारों में भारतीय शेयर बाजार एक अलग तरह के निवेश के मौके के तौर पर उभरा है, देश का व्यापक आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है। ऐसे में अगर निवेशक टेक्नोलॉजी शेयरों से हटकर आगे देखते हैं तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।

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डीएसपी नेत्र की रिपोर्ट के अनुसार, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स (ईएम) इंडेक्स 2021 के स्तर पर वापस आ गया है, लेकिन इस तेजी की वजह कुछ ही खास मार्केट और स्टॉक रहे हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जिन चार मार्केट का इंडेक्स में वेटेज 5 प्रतिशत से ज्यादा है, उनमें से भारत का वैल्यूएशन उसके लंबे समय के औसत वैल्यूएशन से 2.39 प्रतिशत कम है।

इसके उलट, ताइवान और दक्षिण कोरिया क्रमशः लगभग 85 प्रतिशत और 71 प्रतिशत के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स के 24.71 प्रतिशत के कुल प्रीमियम से ज्यादा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल ताइवान और दक्षिण कोरिया ने दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

ताइवान और दक्षिण कोरिया के इस शानदार प्रदर्शन की वजह उभरते बाजारों के बुनियादी हालात में व्यापक सुधार के बजाय, ग्लोबल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से चलने वाला सेमीकंडक्टर सेक्टर का उछाल है।

एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में टेक्नोलॉजी सेक्टर का वेटेज दिसंबर 2025 में 28.3 प्रतिशत से बढ़कर मई 2026 में 44.2 प्रतिशत हो गया, जबकि कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर साइक्लिकल और हेल्थकेयर समेत ज्यादातर दूसरे सेक्टरों की हिस्सेदारी में गिरावट आई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंचमार्क के 25.3 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न में अकेले प्रौद्योगिकी क्षेत्र का योगदान 25.6 प्रतिशत अंक रहा है। सूचकांक के लगभग 72 प्रतिशत लाभ केवल तीन सेमीकंडक्टर कंपनियों - ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी), सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स - से प्राप्त हुए हैं, जो मिलकर बेंचमार्क का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं।

डीएसपी के अनुसार, इस तरह की एकाग्रता एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स को एआई और सेमीकंडक्टर शेयरों के प्रति निवेशकों की भावना में किसी भी उलटफेर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।

रिपोर्ट ने भारत को उभरते बाजारों में सबसे आकर्षक विपरीत निवेश अवसरों में से एक बताया है, यह देखते हुए कि हालिया कमजोर प्रदर्शन के बावजूद, देश अपेक्षाकृत मजबूत व्यापक बुनियादी सिद्धांतों का लाभ उठा रहा है और अपने दीर्घकालिक औसत मूल्यांकन के करीब कारोबार कर रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यदि निवेशकों की भागीदारी टेक्नोलॉजी शेयरों से आगे बढ़ती है, तो भारत में पूंजी का पुनः प्रवाह देखने को मिल सकता है।

--आईएएनएस

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