भारत के साथ व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के व्यवसाय में आएगी तेजी: पीएम लक्सन

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने गुरुवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के तहत पहले दिन से ही भारत को होने वाले 57 फीसदी निर्यात टैरिफ मुक्त हो जाएंगे।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम लक्सन ने लिखा, “हमारे व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के बिजनेस में तेजी आने वाली है और हम भारत को जो कुछ भी निर्यात करते हैं, उसका 57 फीसदी पहले दिन से ही टैरिफ मुक्त होगा।”

यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड के दो दिन के दौरे से पहले आया है। यह दौरा प्रधानमंत्री लक्सन के निमंत्रण के बाद हो रहा है और लगभग 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा है।

पीएम मोदी के मुताबिक, “यह दौरा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन के भारत दौरे के बाद हमारे आपसी संबंधों में आई मजबूत रफ्तार को अधिक मजबूत करेगा।”

इससे पहले पीएम मोदी ने पहले एक्स पोस्ट में बताया था, “अपने दौरे पर मैं प्रधानमंत्री लक्सन के साथ इस बारे में चर्चा करूंगा कि आर्थिक, व्यापारिक और कमर्शियल संबंधों को और कैसे बढ़ाया जाए। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके आपसी व्यापार और कमर्शियल संबंधों को मजबूत करने का वादा किया है।”

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत-न्यूजीलैंड के संबंधों में प्रवासी भारतीयों ने अहम योगदान दिया है और वह भारतीय समुदाय के एक बड़े समूह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं, जिन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है।

इस साल 27 अप्रैल को भारत और न्यूजीलैंड ने एक अहम एफटीए को फाइनल किया, जो उनके आपसी संबंधों में एक अहम पल था।

लक्सन ने भारत-न्यूजीलैंड एफटीए को पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका बताया और भारतीय बाजार के स्केल और पोटेंशियल पर जोर दिया। लक्सन ने भारत के तेजी से बढ़ती कंज्यूमर अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरने की ओर भी इशारा किया।

लक्सन ने इस बात पर जोर दिया कि एफटीए न्यूजीलैंड को इंडिया की आर्थिक प्रक्षेपवक्र के साथ करीब से जोड़ने की स्थिति में रखता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है।

--आईएएनएस

केके/वीसी