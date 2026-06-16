अदाणी के नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को मिला वैश्विक सम्मान, खूबसूरत डिजाइन और टिकाऊ विकास के लिए मिली पहचान

मुंबई, 16 जून (आईएएनएस)। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कंपनी के दो एयरपोर्ट्स को प्रतिष्ठित 'प्रिक्स वर्साय वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स लिस्ट 2026' में शामिल किया गया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि कंपनी विश्वस्तरीय विमानन अवसंरचना विकसित करने पर जोर दे रही है, जो आर्थिक विकास, पर्यटन और क्षेत्रीय प्रगति में योगदान दे रही है।

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सम्मानित किए गए एयरपोर्ट्स में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनएमआईए) और गुवाहाटी के लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एलजीबीआईए) का टर्मिनल-2 शामिल हैं।

हर साल पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में दिए जाने वाले प्रिक्स वर्साय पुरस्कार वास्तुकला और डिजाइन में उत्कृष्टता को सम्मानित करते हैं। यह पुरस्कार उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो नवाचार, स्थिरता, सांस्कृतिक पहचान और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव का बेहतरीन मेल पेश करती हैं।

इस सम्मान के साथ एएएचएल उन चुनिंदा वैश्विक एयरपोर्ट ऑपरेटरों की सूची में शामिल हो गया है, जिनकी अवसंरचना परियोजनाएं आधुनिक हवाई यात्रा को वास्तुकला की उत्कृष्टता और यात्री-केंद्रित डिजाइन के जरिए नया स्वरूप दे रही हैं।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को उसकी कमल से प्रेरित अनोखी वास्तुकला, भविष्यवादी डिजाइन और तकनीक, कला तथा कार्यक्षमता के बेहतरीन समन्वय के लिए सम्मानित किया गया है।

इस एयरपोर्ट की कल्पना एक विश्वस्तरीय प्रवेश द्वार के रूप में की गई है, जो भारत की आधुनिक वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

वहीं, गुवाहाटी के लोकप्रिया गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 को 'बांस ऑर्किड' से प्रेरित डिजाइन के लिए सम्मान मिला है। यह डिजाइन पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता को श्रद्धांजलि देता है।

यह टर्मिनल स्थिरता और उपयोगिता का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है, साथ ही पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करता है।

प्रिक्स वर्साय पुरस्कार उन नए एयरपोर्ट्स और टर्मिनलों को मान्यता देते हैं, जो आधुनिक वास्तुकला की उत्कृष्टता के साथ-साथ स्मार्ट और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देते हैं।

पुरस्कार आयोजकों के अनुसार, यह सम्मान उन परियोजनाओं को दिया जाता है जहां संस्कृति और पर्यावरणीय सोच एक-दूसरे के पूरक बनते हैं और दुनिया के लिए अधिक समृद्ध तथा संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष 2026 की इस लिस्ट में शामिल अन्य एयरपोर्ट्स चीन के ग्वांगझू, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एम माइन, कंबोडिया के कंडाल स्टूएंग, अमेरिका के पिट्सबर्ग और सैन डिएगो में स्थित हैं।

--आईएएनएस

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