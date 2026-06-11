अमेरिकी प्रॉपटेक कंपनी ओपनडोर भारत से समेट रही कारोबार, 250 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट

नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। अमेरिका की रियल एस्टेट प्रौद्योगिकी कंपनी ओपनडोर ने भारत में अपने कारोबार को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) काज नेजातियन ने घोषणा की है कि भारत में स्थित भूमिकाओं को अब अमेरिका स्थित ग्राहकों के नजदीक स्थानांतरित किया जाएगा।

Read More

कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई पोस्ट में नेजातियन ने कहा कि व्यापक पुनर्गठन योजना के तहत कंपनी ने भारत में अपने सहयोगियों को विदाई देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

उन्होंने लिखा, "आज हमने भारत में अपने सहयोगियों को अलविदा कहना शुरू किया है क्योंकि हम यहां अपना संचालन बंद कर रहे हैं। हमारे ग्राहक अमेरिका में हैं और हमारा परिचालन कार्य भी वहीं होना चाहिए।"

सीईओ के अनुसार, कुछ महीने पहले जब कंपनी ने 'ओपनडोर 2.0' की शुरुआत की थी, तब भारत में उसके लगभग 250 कर्मचारी कार्यरत थे।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान इनमें से कई भूमिकाओं को पहले ही अमेरिका स्थानांतरित किया जा चुका है और अब शेष पदों को भी ग्राहकों के नजदीक लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

इस फैसले का असर भारत में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा। हालांकि, कुछ टीम सदस्य प्रमुख कार्यक्षेत्रों के सुचारू संचालन में सहयोग देने के लिए अस्थायी रूप से बने रहेंगे।

नेजातियन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भारत स्थित कर्मचारियों के प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां के कर्मचारियों ने कंपनी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने कहा, "भारत में हमारे सहयोगी बेहद प्रतिभाशाली और अच्छे लोग हैं। हम उन्हें किसी भी कंपनी के लिए सिफारिश करने में खुशी महसूस करेंगे।"

उन्होंने यह भी बताया कि प्रभावित कर्मचारियों को सेवा समाप्ति पैकेज, नई नौकरी तलाशने में सहायता और अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

फैसले के पीछे की वजह बताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी का परिचालन कार्य ग्राहकों के करीब रहकर अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पहले कंपनी ने विभिन्न प्रणालियों और मैनुअल प्रक्रियाओं को संभालने के लिए भारत में बड़ी टीम बनाई थी, लेकिन अब इनमें से कई प्रक्रियाओं को सरल और स्वचालित बना दिया गया है।

नेजातियन के अनुसार, कंपनी ने अपनी विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत कर लिया है और अमेरिका में एआई-आधारित छोटी ग्राहक सेवा टीमों का निर्माण किया है, जिससे बड़ी विदेशी परिचालन टीम की आवश्यकता कम हो गई है।

उन्होंने कहा, "आज के बाद ओपनडोर 2.0 कर्मचारियों की संख्या के लिहाज से छोटी कंपनी होगी, लेकिन प्रभाव के मामले में कहीं बड़ी होगी।"

कंपनी अब प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, कई अलग-अलग उपकरणों और मैनुअल कार्यों पर निर्भरता कम करने तथा एक ऐसा एकीकृत मंच तैयार करने की योजना बना रही है, जहां कर्मचारी घर की खरीद, मरम्मत और बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया को एक ही स्थान पर ट्रैक कर सकें।

कर्मचारियों की संख्या में कटौती के बावजूद नेजातियन ने कहा कि कंपनी की स्थिति मजबूत बनी हुई है और उसकी दीर्घकालिक रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा, "भारत में हमारे सहयोगियों ने ओपनडोर को आज जहां तक पहुंचाया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। अब हमारा लक्ष्य घर खरीदने और बेचने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।"

--आईएएनएस

डीबीपी