अमेरिका चंद्रमा पर फिर से पहुंचने की रेस में चीन से कर रहा प्रतिस्पर्धा, टाइमलाइन अब महीनों में तय : नासा प्रमुख

वाशिंगटन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। नासा के प्रशासक जैरेड आइजैकमैन ने कहा है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा भेजने की होड़ में अमेरिका एक बार फिर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब यह मुकाबला सालों नहीं, बल्कि महीनों में तय होगा, क्योंकि दोनों देश पृथ्वी से परे मानव की स्थायी मौजूदगी स्थापित करने की अपनी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

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अमेरिका की आजादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर सीबीएस के 'फेस द नेशन' पर एक इंटरव्यू में इसाकमैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि बीजिंग चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने का इरादा रखता है, इसलिए वाशिंगटन के लिए जल्दी कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है। जैसे, हम अभी अंतरिक्ष की रेस में हैं और चीनी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी अपने टाइकोनॉट्स (चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को दिया गया एक विशेष नाम) चांद पर उतारेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका उनसे पहले वापस आएगा?"

आइजैकमैन ने कहा कि ट्रंप सरकार ने नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए ऐतिहासिक निवेश देकर चांद पर खोज को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है।

उन्होंने कहा, "हम वापस जा रहे हैं। यह जबरदस्त होगा।" उन्होंने आगे कहा कि आर्टेमिस III अगले साल के लिए प्लान किया गया है और उसके बाद 2028 में आर्टेमिस IV होगा, जब अंतरिक्ष यात्रियों के पृथ्वी की कक्षा में नए लैंडिंग सिस्टम की टेस्टिंग के बाद चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है।

चीन की तरफ से पेश रणनीतिक चुनौती को लेकर आइजैकमैन ने कहा, "उन्होंने कहा कि 2030 से पहले, हम कह रहे हैं कि 2028 के आखिर में हम लैंडिंग का टारगेट बना रहे हैं। यह महीनों का समय है, सालों का नहीं।"

अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर वापस भेजने के अलावा, नासा का लंबे समय का मकसद चांद पर एक स्थायी मौजूदगी बनाना है, जो मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशन के लिए एक सीढ़ी का काम करेगा।

आइजैकमैन ने कहा कि चांद पर बेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर 2027 की शुरुआत में आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2028 तक, अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उनके लिए पहले से ही सामान मिल जाना चाहिए, जिसमें एक लूनर टेरेन व्हीकल और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत शामिल है।

उन्होंने कहा, "2030 के दशक की शुरुआत में, चांद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसा होगा। आपके पास ऐसे क्रू होंगे जो काफी लंबे समय तक वहां रहेंगे, क्योंकि हम उस माहौल में सीखते हैं और मंगल ग्रह के लिए तैयारी करते हैं।"

नासा चीफ ने अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका का भी बचाव किया और कहा कि कमर्शियल लॉन्च प्रोवाइडर्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की इकोनॉमिक्स को बदल दिया है।

नासा के पुराने हो रहे स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को बचाने के एक एक्सपेरिमेंटल मिशन का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि काफी सस्ते कमर्शियल लॉन्च उन साइंटिफिक मिशन की लाइफ बढ़ा सकते हैं जिनके लिए पहले महंगे रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती थी।

इसाकमैन ने ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट के हालिया लॉन्च फेलियर के बाद हुई देरी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नासा कंपनी को जांच में मदद करने के साथ यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य के लूनर मिशन पर काम जारी रहे।

उन्होंने कहा, "वे इसे हल कर लेंगे। नासा मदद के लिए है।"

आर्टेमिस प्रोग्राम नासा की सबसे बड़ी कोशिश है ताकि अपोलो युग के बाद पहली बार इंसानों को चांद पर वापस भेजा जा सके। अपोलो मिशन के उलट, आर्टेमिस का मकसद अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और कमर्शियल स्पेस कंपनियों के जरिए चांद की सतह पर इंसानों की लगातार मौजूदगी बनाना है और आखिर में अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर भेजना है।

--आईएएनएस

केके/पीएम