6 साल बाद एक्सिस बैंक के सीएफओ पुनीत शर्मा ने दिया इस्तीफा

मुंबई, 29 जून (आईएएनएस)। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने सोमवार को घोषणा की कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पुनीत शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए यह फैसला लिया है।

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बैंक की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, पुनीत शर्मा ने 28 जून 2026 को अपना इस्तीफा सौंपा।

वह 31 अगस्त 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इसके बाद वह बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (की मैनेजेरियल पर्सनेल) और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देंगे।

पुनीत शर्मा मार्च 2020 से एक्सिस बैंक के सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और कंसल्टिंग क्षेत्र में उनके पास 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक की वित्तीय गतिविधियों और रणनीतिक योजना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक्सिस बैंक से जुड़ने से पहले पुनीत शर्मा ने लगभग 12 वर्षों तक टाटा कैपिटल में काम किया, जहां उन्होंने कई वरिष्ठ नेतृत्व पदों पर जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 2014 से वह ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (ग्रुप सीएफओ) रहे, जहां उनके जिम्मे वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय योजना, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से जुड़े कार्य थे।

वह इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी), हैदराबाद के पूर्व छात्र हैं।

इसके अलावा, उन्होंने सिटीबैंक में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, जहां उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कैश सॉल्यूशंस, ट्रेजरी ऑपरेशंस और रिस्क मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाली।

बैंक ने कहा कि पुनीत शर्मा ने अपने पेशेवर करियर के अगले चरण में आगे बढ़ने के उद्देश्य से इस्तीफा दिया है। हालांकि, एक्सिस बैंक ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा नहीं की है।

इसी बीच बैंक के निदेशक मंडल ने नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी की सिफारिश पर दो निदेशकों की दोबारा नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।

सीएच एस. एस. मल्लिकार्जुन राव को स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चार साल के लिए दोबारा नियुक्त किया गया है। उनका नया कार्यकाल 1 फरवरी 2027 से 31 जनवरी 2031 तक रहेगा। यह नियुक्ति शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगी।

इसके अलावा, मुनीश शारदा को पूर्णकालिक निदेशक (होल-टाइम डायरेक्टर) और कार्यकारी निदेशक (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) के रूप में 27 फरवरी 2027 से 26 फरवरी 2030 तक तीन वर्षों के लिए दोबारा नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी के बाद प्रभावी होगी।

सोमवार को कारोबार समाप्त होने पर बीएसई पर एक्सिस बैंक के शेयर 1.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,357.70 रुपए पर बंद हुआ।

--आईएएनएस

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