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ऋषिकेश में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का सफल समापन

ऋषिकेश में 60 महापौरों का सम्मेलन संपन्न, योगनगरी की यादें लेकर लौटे अतिथि
ThehawkT
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🏷 ऋषिकेश
Jun 05, 2026, 09:37 AM

ऋषिकेश। दो दिनों तक चले ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का सफल समापन हो गया। जिसमें देशभर से आए 60 महापौर एक दूसरे की बेहतर कार्यशैली एवं योगनगरी के सुनहरे पलों को संजोकर लौट गए। समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने अतिथि महापौरों को शॉल एवं गंगाजलि भेंटकर विदाई दी।

होटल नटराज में आयोजित 117वें अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के समापन सत्र पर बतौर मुख्य अतिथि केबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि आप सभी ने दो दिन बैठकर मंथन किया और एक दूसरे की कार्यशैली व प्रौद्योगिकी को सुना व समझा। राज्य अधिकार व शक्तियों से निगम के हित के लिए कुछ अच्छा किया जाए। कहा कि जब हम संकल्प के साथ काम करते है तो नीतिगत फैसले लेते है तो दूसरा भी उसका अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बीच काम करने में दिक्कत भी आती है लेकिन जब सफलता मिलती है तो वह अन्य जगह उदाहरण बन जाता है। अगर मेयर अपने क्षेत्र के चार प्रमुख काम जिसमें चुनौतियां भी हो उसे सफलता पूर्वक करते है तो उल्लेखनीय ही नहीं प्रशंसनीय भी हो जाता है और वह दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में एक उदाहरण बन जाता है।

उन्होंने मेयर शंभू पासवान की तारीफ करते हुए कहा कि शंभू बड़े साधारण व स्पष्टवादी चरित्र के व्यक्ति है। इस बड़े पद पर रहते हुए भी वह अपने क्षेत्र की जनता से सबसे सरल तरीके से मिलते है और उनकी समस्याओं का बड़ी सहजता के साथ समाधान करते है।

महापौर शंभू पासवान ने कहा कि मै खुद को बड़ा सौभगशाली समझता हूं कि मेरे मेयर काल में ऋषिकेश नगर निगम को ऐसे बड़े आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला। उन्होंने नगर आयुक्त, सह नगर आयुक्त व समस्त निगम अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने इस आयोजन में अपनी महती भूमिका निभाई एवं पूर्ण सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप यह आयोजन भव्य रूप से किया गया।

सम्मेलन के अंत में नगर निगम आयुक्त रामगोपाल बिनवाल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के वक्तव्यों एवं सुझावों ने निश्चित ही इस सम्मेलन को सफल एवं यादगार बनाया है। आशा है कि सभी महापौर इस सम्मेलन में किए गए मंथन से निकले निष्कर्ष से बहुत कुछ सीख लेकर भी जा रहे है, यह हमारे लिए भी प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि यदि सम्मेलन की मेजबानी करते हुए हमसे किसी तरह की त्रुटि एवं कमी रह गई हो तो वह क्षमा मांगते है। अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने अतिथि महापौरों को नीलकंठ दर्शन एवं शाम को त्रिवेणी घाट पर द्रोपदी चीरहरण नाट्य मंचन के आयोजन के लिए भी आमन्त्रित किया। जानकारी दी कि नीलकंठ यात्रा का प्रबंध मेजबान नगर निगम ऋषिकेश की ओर से किया गया है। इसके अलावा उन्होंने त्रिवेणी घाट पर नगर निगम ऋषिकेश की ओर से शुभ दर्शन नाम से चलाई गई नई योजना की जानकारी भी दी, जिसमें 3 डी के माध्यम से बाबा केदारनाथ के साक्षात दर्शन का अनुभव होता है। इस अवसर पर केबिनेट मंत्री मदन कौशिक, स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, आशुतोष विश्नोई, ऑल इंडिया मेयर कॉन्सिल की अध्यक्ष , सचिव एवं बड़ी संख्या में नगर निगम के पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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