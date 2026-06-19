ज्वालापुर में नॉनवेज दुकानों को हटाने की मांग, हिंदू क्रांति दल ने धरने की चेतावनी दी

हरिद्वार। हिंदू क्रांति दल ने नगर आयुक्त नंदन कुमार को ज्ञापन सौंप कर ज्वालापुर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित नॉनवेज की दुकानों को एक्कड ( सराय रोड) पर बनी दुकानों में दस दिन के अंदर स्थानांतरित न किए जाने पर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।



नगर आयुक्त को सोंपे ज्ञापन में हिंदू क्रांति दल ने कहा है कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में पूर्व में ही नॉनवेज का कारोबार सराय रोड एक्कड़ में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है फिर भी काफी समय बीत जाने पर भी नॉनवेज की दुकान अभी तक स्थानांतरित नहीं की गई है। जबकि इसके लिए साठ दुकान बनकर तैयार हो चुकी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि धर्म नगरी के ज्वालापुर क्षेत्र में बिना अनुमति के लगातार जानवरों का वध किया जा रहा है। जिससे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। क्रांति दल ने 10 दिन के अंदर ज्वालापुर क्षेत्र से एक्कड सराय रोड पर बनी दुकानों में नॉनवेज की दुकान स्थानांतरित न किए जाने पर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। नगर आयुक्त को ज्ञापन देने वालों में हिंदू क्रांति दल के प्रदेश सचिव कैप्टन विपिन जोशी, जिला अध्यक्ष राजेश चौहान उर्फ बक्शी, दल के युवा मोर्चा अध्यक्ष कमल उनियाल, जिला कोषाध्यक्ष विशाल चौहान, राजेंद्र सिंह एवं अजय थापा आदि शामिल है।

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