सराय रोड पर हूटर बजाकर स्टंटबाजी करने वाले युवकों पर कार्रवाई, 5 वाहन सीज

हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र के सराय गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए चार वाहनों पर सवार युवकों ने हूटर बजाते हुए कारों की खिड़कियों से बाहर निकल कर स्टंट बाजी करते हुए जम कर हुडदंग मचाया जिसको मौजूद लोगों ने कमरे में कैद कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस ने सोशल मीडिया वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए । यातायात नियमों को दरकिनार कर जान खतरे में डालते इस वीडियो पर ज्वालापुर पुलिस ने पड़ताल कर चारों वाहनों को सीज करते हुए और चालकों के चालान कर सार्वजनिक रूप से माफी भी मंगवाई।

गौरतलब है कि ज्वालापुर पुलिस द्वारा वीडियो की पड़ताल करने पर सामने आया कि उक्त वीडियो गुरुवार को सराय रोड़ का है जहां एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते वक्त इन युवकों की हरकतों को स्थानीय व्यक्ति द्वारा कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था।

उक्त घटना से संबंध में चिन्हित किए गए युवकों को संबंधित वाहनों सहित कोतवाली ज्वालापुर बुलाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त पांचों वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट में सीज किया गया। वाहन चालकों व अन्य के विरुद्ध अन्य पुलिस कार्यवाही अमल में लाई गई व जान खतरे में डाल रहे युवकों एवं उनके अभिभावकों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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