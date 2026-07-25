यीवू में विकास का अनुभव

बीजिंग, 25 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के चच्यांग प्रांत का यीवू विश्व सुपरमार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। हाल में यीवू में शांगहाई जाने वाला पहला सीमापार ई-कॉमर्स एक्सप्रेस चैनल खोला गया। वस्तुएं यीवू कस्टम के निरीक्षण के बाद सीधे शांगहाई फूतोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुनिया में विभिन्न जगहों तक भेजी जा सकती हैं।

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बताया जाता है कि अब यीवू और दुनिया के 230 से अधिक देशों व क्षेत्रों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान हो रहा है। लेकिन, 20 से अधिक साल पहले यीवू में विदेश व्यापार करना मुश्किल था। कई बार यीवू का दौरा करने वाले शी चिनफिंग ने गौर से देखा कि यीवू के विकास में संस्थागत और संरचनात्मक बाधाएं मौजूद थीं।

शी चिनफिंग के प्रोत्साहन में करीब एक साल के अध्ययन के बाद चच्यांग प्रांतीय सरकार ने नवंबर 2006 में यीवू को 400 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकार सौंपे गए।

सरकार के 'दिखने वाले हाथ' और बाजार के 'अदृश्य हाथ' के मिश्रण से यीवू लघु वस्तु बाजार की निहित शक्ति प्रवाहित हुई। वर्ष 2011 में यीवू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक सुधार के लिए राष्ट्रीय पायलट जोन बना। इससे न सिर्फ लाखों उत्पादों के निर्यात की समस्या दूर की गई, बल्कि वैश्विक एसएमई व सूक्ष्म आकार के खरीदारों और यीवू के छोटे, मध्यम व सूक्ष्म आकार के आपूर्तिकर्ताओं के बीच सुविधजनक रास्ता बनाया गया।

उसी साल यीवू में विदेशी व्यापार निर्यात 1 खरब 40 अरब युआन तक पहुंचा, जो वर्ष 2010 से करीब 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

'बेल्ट एंड रोड' के समान निर्माण की पहल के सहारे यीवू को नए अवसर मिले। चीनी रेलवे एक्सप्रेस के शुरू होने से छोटी वस्तुओं में दुनिया के सबसे बड़े वितरण केंद्र यीवू और यूरोप के सबसे बड़े वितरण केंद्र मैड्रिड के बीच सीधा भूमि मार्ग खोला गया।

निंगपोचोशान बंदरगाह के जरिए समुद्री बंदरगाह की क्षमता भीतरी इलाकों तक फैल गई, तब यिवू में जो न तो सीमा पर स्थित है और न ही समुद्र के किनारे है, जमीन, समुद्र, हवा, रेल और डाक सेवाओं को शामिल करने वाला बहुआयामी खुलने का तरीका स्थापित हुआ।

आंकड़ों के अनुसार, इस साल की पहली छमाही में यीवू में आयात-निर्यात 4 खरब 86 अरब 42 करोड़ युआन तक पहुंचा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 19.9 प्रतिशत अधिक है। इसमें निर्यात 4 खरब 20 अरब 72 करोड़ युआन रहा, जो इतिहास में इसी अवधि के दौरान पहली बार 400 अरब युआन का आंकड़ा पार हुआ है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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