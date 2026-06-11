यमन के अदन में मिलिट्री कैंप में जबरदस्त धमाका, 12 सैनिकों की मौत और कई घायल

सना, 11 जून (आईएएनएस)। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर अदन में गुरुवार सुबह सरकार समर्थित सेना के मिलिट्री कैंप में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 12 सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

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न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय स्रोतों के हवाले से बताया कि एक सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी कि यह धमाका अदन के अल-मिमदाराह इलाके में सरकार के समर्थक जायंट्स ब्रिगेड्स के चलाए जा रहे एक कैंप में हुआ और इसकी आवाज दूर तक सुनी गई।

अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि धमाका कैंप में एक एम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जो डिपो तक फैल गई, जिससे स्टोरेज क्षेत्र के अंदर कई धमाके हुए।

चश्मदीदों ने बताया कि कैंप से आग की लपटें और धुएं का घना गुबार उठते देखा गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में एक के बाद एक धमाके गूंजने लगे।

इस घटना के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। धमाके की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।

एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को देश के पश्चिमी प्रांत होदेइदा में यमन की सरकारी सेना और हूती विद्रोहियों के बीच भीषण झड़पें हुईं।

अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर सिन्हुआ को बताया कि लड़ाई तब शुरू हुई जब हूती लड़ाकों ने होदेइदा के दक्षिण में हेस जिले में संयुक्त सुरक्षा बलों की जगहों पर बड़े पैमाने पर हमला किया।

अधिकारी के मुताबिक, इस हमले के बाद कई घंटों तक जोरदार टकराव हुआ, जिसमें दोनों तरफ से मीडियम और भारी हथियारों से फायरिंग हुई।

अधिकारी ने कहा कि सुरक्षाबलों ने हमले के साथ-साथ अपनी जगहों में हूती विद्रोहियों की घुसपैठ की कोशिश को भी नाकाम कर दिया।

--आईएएनएस

केके/एबीएम