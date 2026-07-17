यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने रातभर मचाई तबाही, अलग-अलग शहरों में कई की मौत

नई द‍िल्‍ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। यूक्रेन में लगातार रूसी हमलों को दौर जारी है। गुरुवार रातभर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही मचाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि रातभर हुए हमलों में कई इलाकों में लोगों की मौत और घायल होने की घटनाएं हुईं, जबकि रिहायशी इमारतों और नागरिक ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा।

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यूक्रेन के राष्‍ट्रपत‍ि व्‍लोद‍िमिर जेलेंस्‍की ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा, ''ओडेसा में रूस के रातभर हुए मिसाइल हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान हुआ, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पांच अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। मैं उनके परिवारों और अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।''

जेलेंस्‍की ने बताया क‍ि सुमी क्षेत्र पर 15 गाइडेड एरियल बम गिराए गए। सुमी में एक व्यक्ति घायल हुआ है। कई रिहायशी घरों और आम नागरिकों से जुड़े ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

उन्‍होंने बताया क‍ि हमारे दूसरे क्षेत्रों पर भी हमले हुए। जापोरिज्जिया क्षेत्र में हवाई हमले में दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हुए। खार्किव क्षेत्र में गोलाबारी के कारण तीन लोग घायल हुए। चेर्निहाइव क्षेत्र में एक व्यक्ति घायल हुआ। खेरसोन, डोनेट्स्क और नीप्रो क्षेत्रों पर भी हमले किए गए। कुल मिलाकर, दुश्मन ने रातभर में यूक्रेन पर 130 से ज्‍यादा अटैक ड्रोन और आठ मिसाइलें दागीं।

जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि यह बेहद जरूरी है कि हर सरकारी संस्था और हमारे साझेदारों के साथ यूक्रेन की रक्षा और मजबूती के लिए काम कर रहे सभी लोग पूरी तेजी और प्रभावी तरीके से काम करें। नेताओं के स्तर पर जो भी फैसले और समझौते हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। आज मिलने वाला हर रक्षा पैकेज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ऐसे जरूरी उपकरण हैं जो यूक्रेन में हर दिन लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो इस तरह काम कर रहे हैं, और उन सभी साझेदार देशों का भी आभारी हूं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं।

एक द‍िन पहले बुधवार को भी कीव में हुए रूसी म‍िसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई थी। यूक्रेन के राष्‍ट्रपत‍ि व्‍लोद‍िमिर जेलेंस्‍की ने दावा क‍िया क‍ि रूस ने 13 मिसाइलें दागीं, जिनमें आठ बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, और 151 ड्रोन भी इस्तेमाल किए। जेलेंस्‍की ने कहा क‍ि मॉस्को बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए डर फैलाने की कोशिश कर रहा है।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम