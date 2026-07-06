यूएस के 250वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साल का 'अमेरिका250' अभियान किया शुरू

वाशिंगटन, 6 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में एक साल का अभियान शुरू किया है। व्हाइट हाउस ने देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण और ऐतिहासिक स्थलों में नए निवेश का वादा किया है। इस पहल का उद्देश्य अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में व्यापक आयोजन करना है।

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अमेरिका में आंतरिक मामलों के सचिव डग बर्गम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुए समारोह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जिसे सरकार अमेरिका के 250वें जन्मदिन तक साल भर चलने वाले सेलिब्रेशन के तौर पर देखती है।

बर्गम ने अमेरिकी मीडिया सीएनएन के स्टेट ऑफ द यूनियन और एबीसी के दिस वीक के साथ अलग-अलग इंटरव्यू में कहा, "हमने एक जबरदस्त समारोह किया और यह सेलिब्रेशन साल की शुरुआत है।"

यह अभियान देशभक्ति के कार्यक्रमों को देश की राजधानी में स्मारकों, मेमोरियल और पब्लिक जगहों को ठीक करने के एक बड़े प्रोग्राम के साथ जोड़ता है। ट्रंप ने इस पहल को बार-बार अमेरिका की विरासत का सम्मान करने के लिए जरूरी बताया है।

बर्गम ने कहा कि सरकार ने पहले ही दर्जनों स्मारकों और फव्वारों को ठीक कर दिया है और फेडरल प्रॉपर्टी से बड़े पैमाने पर ग्रैफिटी हटा दी है।

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में हमने वाशिंगटन डीसी में 48 स्मारकों की मरम्मत कराई, 22 ऐसे फव्वारों को फिर से चालू किया जिनमें वर्षों से पानी नहीं था और 1,000 से अधिक स्थानों से ग्रैफिटी हटाई। वाशिंगटन डीसी में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि शहर पहले कभी इतना बेहतर नहीं दिखा।"

आंतरिक मामलों के सचिव ने कहा कि प्रशासन का मकसद अमेरिका250 यादगार कार्यक्रमों के लिए आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने से पहले राजधानी को सुरक्षित और सुंदर बनाना था।

उन्होंने लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल के रेस्टोरेशन को नेशनल लैंडमार्क्स को बचाने की एक बड़ी कोशिश बताया और कहा कि रिपेयर शुरू होने से पहले पूल से रोजाना लगभग 45,000 गैलन पानी लीक हो रहा था।

बर्गम ने कहा, "रिफ्लेक्टिंग पूल लिंकन मेमोरियल के ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा था। यह उन मॉन्यूमेंट्स में से एक है जो एक देश के तौर पर हमारे लिए जरूरी हैं।"

नए लगाए गए लाइनर के कुछ हिस्सों के क्षतिग्रस्त होने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे। इसके बाद न्याय विभाग ने एक व्यक्ति के खिलाफ कथित तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया। हालांकि, बर्गम ने इस दावे को खारिज किया कि पुनरुद्धार कार्य विफल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य संरचनात्मक समस्या का समाधान कर लिया गया है।

उन्होंने कहा, "रिफ्लेक्टिंग पूल एक बड़ी सफलता रही है। बाकी डैमेज पूरे प्रोजेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और इसे जल्दी ठीक कर दिया जाएगा।"

वाशिंगटन के अलावा, बर्गम ने कहा कि सरकार का इरादा देश भर के नेशनल पार्कों और सार्वजनिक भूमि पर रेस्टोरेशन की कोशिशों को बढ़ाना है।

उन्होंने ग्रेट अमेरिकन आउटडोर्स एक्ट को संघीय पार्कों और ऐतिहासिक स्थलों में लंबे समय से लंबित रखरखाव कार्यों को पूरा करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया।

उन्होंने कहा, "हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में लंबे समय से रखरखाव का काम लंबित है। अब हम देशभर के राष्ट्रीय उद्यानों में इन कार्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं।"

बर्गम ने देशभक्ति के जश्न पर सरकार के जोर का भी बचाव किया और कहा कि सालगिरह पर अमेरिकियों को राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश की शुरुआत के आदर्शों के आस-पास एकजुट होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हम एक खास देश हो सकते हैं क्योंकि हमारे आदर्श खास हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि लोग हमारे देश के आस-पास, झंडे के आस-पास एकजुट हो रहे हैं।"

स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बारे में बात करते हुए, उन्होंने देश के इतिहास और भविष्य, दोनों पर फोकस करने के लिए ट्रंप के भाषणों की सराहना की।

बर्गम ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने अतीत के प्रति सम्मान व्यक्त किया, वर्तमान के लिए आभार जताया और भविष्य के लिए प्रेरणा दी। अधिकांश अमेरिकी अपने देश, अपने समुदाय और अपने परिवारों की गहरी परवाह करते हैं।"

अमेरिका250 पहल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के खास घरेलू प्रोजेक्ट्स में से एक है। अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ जुलाई 2026 में मना रहा है। इसके तहत संघीय एजेंसियां, राज्य सरकारें, संग्रहालय, ऐतिहासिक संस्थान और नागरिक संगठन मिलकर वर्षभर विभिन्न स्मृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

--आईएएनएस

केके/एएस