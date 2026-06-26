यूएन में भारत ने रखा शांति निर्माण का विजन, कहा- राष्ट्रीय नेतृत्व और साझेदारी पर हो जोर

नई दिल्ली, 26 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में शांति स्थापित करने और शांति बनाए रखने पर आयोजित उच्चस्तरीय बहस में भारत का पक्ष रखा। इससे पहले उन्होंने पहले 'पीसबिल्डिंग वीक' के दौरान संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण संरचना के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित पीसबिल्डिंग आयोग (पीबीसी) के वार्षिक सत्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया।

Read More

इस दौरान उन्होंने कई जरूरी मुद्दों को रेखांकित किया और कहा कि पीसबिल्डिंग डिमांड पर आधारित होनी चाहिए और नेशनल ओनरशिप पर आधारित होनी चाहिए। साझेदारी भरोसे, सम्मान और बराबरी पर आधारित होनी चाहिए और डोनर-रिसीपिएंट अप्रोच से आगे बढ़नी चाहिए। पीसबिल्डिंग का असली टेस्ट: राष्ट्रीय क्षमता और संस्थागत लचीलापन बनाना। महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा के प्रति प्रतिबद्ध है, खासकर शांति निर्माण में।

भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कहा, "हम आज ‘पीसबिल्डिंग और सस्टेनिंग पीस’ पर डिबेट बुलाने के लिए शुक्रगुजार हैं। यह संयुक्त राष्ट्र में पहले पीसबिल्डिंग वीक के साथ हो रही है। मैं सबसे पहले अपने भाई राजदूत उमर हिलाले, जो पीसबिल्डिंग आयोग के अध्यक्ष हैं; जर्मनी के राजदूत रिकलेफ, जो पिछले अध्यक्ष थे और ब्यूरो के दूसरे सदस्यों, साथ ही मिस्र और स्लोवेनिया के पीसबिल्डिंग संरचना समीक्षा के चौथे रिव्यू में उनकी को-फैसिलिटेटिंग भूमिका के लिए उनके अच्छे काम की समीक्षा करना चाहता हूं।"

पी हरीश ने कहा, "आयोग के 19वें सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण संरचना की चौथी समीक्षा, पहली राष्ट्रीय शांति निर्माण रणनीति की प्रस्तुति और पीसबिल्डिंग फंड के साथ पहला वार्षिक रणनीतिक संवाद शामिल है। यह संवाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पीसबिल्डिंग फंड के लिए 5 करोड़ डॉलर (50 मिलियन डॉलर) के अनिवार्य वित्तीय योगदान को मंजूरी दिए जाने के बाद आयोजित किया गया।"

उन्होंने कहा कि पीसबिल्डिंग फंड को लेकर महासचिव की रिपोर्ट में पिछले तीन सालों में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में कमी देखी गई है। साथ ही, संगठन की मौजूदा लिक्विडिटी की स्थिति ने पीसबिल्डिंग गतिविधियों के लिए तय योगदान की मौजूदगी को कम कर दिया है। यह एक चिंताजनक पैटर्न है। कम रिसोर्स में ज्यादा प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए, संसाधनों को प्राथमिकता देने का काम लड़ाई के बाद की सेटिंग्स पर फोकस करना चाहिए। हम फंड की अगली रणनीतिक के विकास के दौरान इस फ्रंट पर और प्रोग्रेस देखना चाहेंगे।

पी. हरीश ने कहा कि पीसबिल्डिंग वीक की थीम, “यूएन पीसबिल्डिंग@20: इनोवेशन, इन्क्लूजन और इम्पैक्ट के लिए साझेदारी,” बहुत सही समय पर है। इस साल की शुरुआत में, हमने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साझेदारी में ‘बदलते ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पीसकीपिंग और पीसबिल्डिंग’ पर एक रिट्रीट आयोजित किया था। हम शांति बनाने और शांति बनाए रखने के लिए भरोसे पर आधारित साझेदारी को बढ़ावा देने के महत्व को समझते हैं। ऐसी साझेदारी तभी बनाई जा सकती है जब सभी शांति बनाने की गतिविधियों में राष्ट्रीय मालिकाना हक मुख्य सिद्धांत बना रहे।

उन्होंने कहा कि पीसबिल्डिंग को पारंपरिक डोनर-रिसीपिएंट अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। यह डिमांड-ड्रिवन होना चाहिए, जो राष्ट्रीय सरकारों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को दिखाए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय आर्थिक और तकनीकी मदद देकर सपोर्टिव रोल निभाए। इसके अलावा, पीसबिल्डिंग को लड़ाई के बाद के हालात में संस्थागत स्थिरता और राष्ट्रीय क्षमता बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, "इस महीने की शुरुआत में भारत की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के 'मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' सम्मान से नवाजा गया। यह महिलाओं, शांति और सुरक्षा एजेंडा, विशेषकर शांति निर्माण (पीसबिल्डिंग) के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारत शांति निर्माण के क्षेत्र में सभी साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करने और राष्ट्र निर्माण के अपने विशिष्ट अनुभव को साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम